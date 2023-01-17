Goldman Sachs ve Morgan Stanley’nin kârları 2022’nin son çeyreğinde düştü

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği net kar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla azalış kaydetti.

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ABD’li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Goldman Sachs’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın son çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 azalarak 1,3 milyar dolara geriledi. Bankanın 2021’in aynı dönemindeki net karı 3,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı 2021’nin dördüncü çeyreğinde 10,8 dolar olarak kaydedilirken, 2022’in aynı döneminde 3,3 dolara düştü.

Goldman Sachs’ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalışla 10,6 milyar dolara indi. Şirket, 2021’nin son çeyreğinde 12,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kârdaki azalışta tüketici birimindeki ağır zararlar ve satın alma anlaşmalarındaki düşüşün yatırım bankacılığı birimini kötü etkilemesi etkili oldu.

MORGAN STANLEY KÂRI SERT DÜŞTÜ

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley dördüncü çeyrekte satın alım anlaşmalarındaki yavaşlamaya rağmen yatırım bankacılığı işlemlerinin piyasadaki oynaklıktan destek bulmasıyla analistlerin beklentisinin üzerinde kâr etti.

Morgan Stanley’den yapılan açıklamaya göre de bankanın net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 azalarak 2,2 milyar dolara indi. Banka, 2021’in son çeyreğinde 3,7 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun 2021’in dördüncü çeyreğinde 2,01 olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,26 dolara geriledi.

Bankanın geliri de 2022’nin dördüncü çeyreğindeki bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalarak 12,7 milyar dolara düştü. Morgan Stanley’nin geliri 2021’in ekim-aralık döneminde 14,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bank of America'nın dördüncü çeyrek net kârı yüzde 2 artışla 6,9 milyar olmuştu. Wells Fargo'nun net kârı dördüncü çeyrekte düzenleyici kurum cezalarını ödemesi ve sorunlu krediler için ayırdığı karşılıkların artmasıyla gerilerken JPMorgan’ın kârı da yıllık yüzde 6 arttı. (AA, REUTERS)