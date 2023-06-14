Merkez Bankası Başkanı Erkan, en yakınına kadın yönetici atadı

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğüne Kavcıoğlu’nun yeğeni gidince kadın genel müdür atadı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ilk iş olarak eski televizyoncu olan İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldı. Yakın çalışacağı Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğüne ise kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Başkanlık koltuğuna yeni oturan Erkan, kurumdaki değişime iletişimin tepesinden başladı. Erkan, görevden aldığı Uzuner'i yerine şimdilik atama yapmadı. Ancak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın iletişimi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.

Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğüne ise Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Meriç'in daha önceden özel kalem tecrübesi olduğu öğrenildi.

Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü koltuğunda daha önce, Şahap Kavcıoğlu'nun milletvekilliği döneminde de birlikte çalıştığı ve akrabası olduğu iddia edilen Harun Furkan Çarpadan oturuyordu.

Kavcıoğlu'nun özel kalem müdürü olarak getirdiği Çarpadan'a makam açmak için özel kalem birimini ‘Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne dönüştürdüğü ve Çarpadan'ı genel müdür yaptığı ifade ediliyor. Çarpadan'ın Kavcıoğlu ile birlikte BDDK'ya gittiği öğrenildi.

YARDIMCILARINI KENDİSİ ATAYAMIYOR

Başkan Erkan'ın banka içerisinde ve para politikasında köklü değişiklikler yapma yetkisi bulunmuyor. Erkan, ‘Başkan' sıfatıyla sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor.

Başkan yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı kendisi atıyor. Faizlerin yönüne karar veren Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanının onayı ile atanabiliyor.

İlginizi Çekebilir Gizem Uzuner görevden alındı