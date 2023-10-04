Morgan Stanley’den Türkiye analizi: Faiz ne kadar artacak?

Morgan Stanley ekonomistleri Türkiye'de yetkililerle görüştü. Türkiye ekonomisi ile ilgili analizlerin de yer aldığı bir rapor hazırlayan stratejistler, TCMB'nin faiz artışı ile ilgili tahminlerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye’de hükümet yetkilileri ve bankacılarla temaslarda bulunduktan sonra bir politika notu hazırladı.

Notta geleneksel politikalara dönüşe ilişkin beklentilerin iyileştiği ancak bazı zorlukların devam ettiği belirtildi. Analizde Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmeler ve TCMB’nin gerçekleştirmesi beklenen faiz artışlarına ilişkin tahminler yer aldı.

‘ZORLUKLAR DEVAM EDİYOR’

Morgan Stanley raporunda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu:

* İstanbul ve Ankara’da hükümet yetkilileri, bankacılar, yerel uzmanlar ve ekonomistlerle bir araya geldiğimiz Türkiye gezimizden henüz döndük. Yeni ekonomi ekibi ve daha geleneksel bir politika çerçevesine geçiş, makroekonomik istikrar için beklentileri iyileştirdi. Ancak zorluklar devam ediyor.

* Politika normalleşmesi yolunda gidiyor ancak zaman alacak. Edindiğimiz izlenime göre, yeni ekonomi yönetiminin geleneksel politikalara yönelmesine geniş bir destek var.

* Seçim sonrası politika değişikliğinin ilk sonucu olarak resmi rezervlerde kayda değer bir toparlanma, kredi makaslarında önemli bir sıkılaşma, bankaların ve şirketlerin dış finansmana erişiminde bir iyileşme görüldü.

* TL mevduat ve kredi faizlerindeki artış ve kredi büyümesindeki keskin yavaşlama ile birlikte, yerel halkın döviz talebi azaldı ve iç talep güçlü seviyelerden yavaşlama işaretleri gösterdi.

* KKM de dahil olmak üzere karmaşık bir dizi geleneksel olmayan araçla ilgili zorluklar devam ederken yüksek ve kalıcı enflasyon sıkılaştırma adımlarının devam etmesini gerektiriyor.

FAİZ TAHMİNİ

* TCMB’nin dezenflasyonun patikasında kalması konusunda kararlılık sinyali vermesi nedeniyle ekim ayında 500 baz puanlık bir artış daha yaparak faizleri yüzde 35 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz.

* Yüksek enflasyon eğilimi ve düzenlemeleri azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, kasımda 250 baz puanlık bir artışla faizlerin yüzde 37,5’e yükseltileceğini öngörüyoruz.

* Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risklere işaret edebilir. Ancak mart ayından sonra daha fazla sıkılaştırma görüyoruz ve nihai faiz oranını 2024 ikinci çeyreğinde yüzde 40 olarak tahmin ediyoruz.

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