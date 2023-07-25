Özgür Demirtaş: Muazzam artışa hazır olun

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ticari Kredi Faizlerinde muazzam artışa hazır olun. 10 puanlık artış hemen yansıyacak. Ticari kredi ile dönen herkese geçmiş olsun" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter’da Merkez Bankası’nın son düzenlemeleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

TCMB geçen haftaki 250 baz puanlık faiz artışının arıbugün TCMB parasal sıkılaşma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları açıkladı. Karar kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi.

Ayrıca yüzde yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. TCMB açıklamasına göre, ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

MUAZZAM ARTIŞA HAZIR OLUN

Konu ile ilgili yorum yapan Demirtaş, bunun doğru bir karar olduğunu savundu.

Demirtaş, “Ticari Kredi Faizlerinde muazzam artışa hazır olun. 10 puanlık artış hemen yansıyacak. Ticari kredi ile dönen herkese geçmiş olsun. Ama eksik bir karar: Merkez Bankası faizini düşük tutarak bu iş eksik kalır. Ayrıca Yatırım ve İhracat kredilerinde çıt yok o da eksik” dedi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan kredi ve kredi kartı kararı