Piyasalar Fed’in faiz kararına kilitlendi

Küresel piyasalarda gözler Fed faiz kararında. ABD'de enflasyonist baskılar Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırımına devam etme ihtimalini artırıyor. Fed'in eylül toplantısında faizi sabit bırakması, kasım veya aralıkta faiz artırımına gidebileceği öngörülüyor.

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Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ortaya koyarken diğer taraftan da enflasyonist baskıların hala devam ettiğini gösterdi.

Resesyon endişeleri zamanla azalmasına karşın özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonist endişeleri tetikledi. Bu duru Fed’in bundan sonraki politikalarını etkileyebilir.

FED’İN FAİZLERİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, ABD’de çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne dikkati çekti.

Analistler, enflasyonist baskılarla para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed’in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4’ten yüzde 2,5’e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürdü.

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) küresel borcun, geçen yıl Kovid-19 salgını öncesi seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde kaldığını belirterek, uzun süreli yükseliş trendine geri dönebileceğini bildirdi. Açıklamada, küresel borcun 235 trilyon dolar ile 2021’deki seviyesinin 200 milyar dolar üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

PETROLDE SERT ARTIŞ

Öte yandan, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimi ve ihracatındaki kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş ivme kazandı.

Dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) açıkladığı aylık raporda petrol açığının oluşabileceği beklentisine yer vermesi fiyatları yukarı yönlü destekleyen başka bir etken oldu. Arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 3,4 artışla 93,2 dolardan tamamladı.

ABD BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

ABD’de pay piyasaları, Fed kararı öncesinde haftayı karışık bir seyirle tamamladı.

New York Fed’in açıkladığı veriler, ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin arttığını gösterdi. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, 4 aylık düşüşün ardından ağustosta 0,1 puan artışla yüzde 3,6’ya çıkarken, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan enflasyon beklentisi 0,1 puan azalışla yüzde 2,8’e geriledi.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022’den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Aynı dönemde enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, yıllık bazda Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Çekirdek enflasyon, aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Analistler, enflasyonun kısmen de olsa beklentilerin üzerine çıkmasının Banka’nın kasım veya aralık toplantısında bir faiz artışına daha gitme ihtimalini artırdığını söyledi.

Analistler, ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesine rağmen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20 Eylül’deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını dile getirdi.

Ancak bankanın kasım veya aralık toplantısında faiz artırımına gidebileceği öngörülüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi’nin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 1,9 ile beklentilerin üzerine yükseldi. Ülkede ithalat fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,5 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 ile beklenenden fazla yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,20, Nasdaq endeksi de yüzde 0,47 azalışla Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla haftayı tamamladı.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında ise geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri 25 baz artırmasına karşın ECB Başkanı Lagarde’ın “güvercin” sözle yönlendirmeleriyle pozitif bir seyir izlendi.

ECB’den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50’ye, mevduat faizinin yüzde 4’e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75’e yükseltildiği kaydedildi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, “5 çeyrektir çok yavaş bir büyüme içerisindeyiz, projeksiyonlarımıza bakınca artık sona yaklaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyelerinden bazılarının bu toplantıda faizi sabit bırakmaktan yana olduğunu belirten Lagarde, çoğunluğun ise bu artış kararını desteklediğini söyledi.

Analistler, ECB’nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını ifade ederek, enflasyona dair gelişmelerin bankanın kararlarında etkili olacağını bildirdi.

Analistler, Avrupa’da enflasyon ve resesyon ikileminin güçlü bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta Almanya’da DAX endeksi de yüzde 0,97, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,91, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 2,3, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 3,12 artış kaydetti.

ASYA TARAFI SATICILI SEYRETTİ

Asya borsalarında ise geçen hafta Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, Asya piyasalarında Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımları ve açıklanan olumlu verilerin de etkisiyle pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Çin Merkez Bankası, (PBoC) banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmesi ve bugün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi risk iştahını destekledi.

Bankadan yapılan açıklamada, kararın, “Ekonomik toparlanmanın temelini güçlendirmeyi ve piyasaya yeterli nakit sağlamayı amaçladığı” kaydedildi.

Analistler, öngörülerin üzerinde gelen verilerin, Çin’in ekonomik aktivitesine ilişkin toparlanma sinyali verdiğini belirterek, bu durumun daha önceki teşvik önlemlerinin etkili olmaya başladığına yönelik kanıt olabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan, bir süredir gündemi meşgul eden Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, 6 tahvil için alacaklıların geri ödemelerini 3 yıl uzatmayı kabul ettiğini duyurduktan sonra bir alacaklının daha şirketin ödeme süresini uzatmayı kabul ettiği bildirdi.

Çin’deki olumlu gelişmelere karşın ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in emlak sektörü için görünümünü “durağan”‘dan “negatif”‘e indirdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşılırsa merkez bankasının negatif faiz oranı politikasına son verebileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,03, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,10, ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,84 değer kazanırken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Gelecek hafta çarşamba Japonya’da dış ticaret dengesi, cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Japonya’da enflasyon takip edilecek.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

Yurt içinde geçen hafta dalgalı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,36 azalışla 7 bin 961,98 puandan tamamladı.

Geçen hafta 8 bin 403,81 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7 bin 900 puanın üzerinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranını yükseltti. KKM zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM’nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e çıkarıldı. 1 yıla kadar, 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracatın pay başına 10,24 liradan ilk halka arzını onayladı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,59 üzerinde 27,0033 seviyesinden tamamladı.

Gelecek hafta pazartesi konut fiyat endeksi, perşembe TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve tüketici güven endeksi takip edilecek.

Ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30’a çekileceğini tahmin ediyor.

Analister, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8 bin 200 ve 8 bin 300 seviyesinin direnç, 7 bin 800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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