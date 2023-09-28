Bakan Koca’nın duyurduğu Eris varyantının “tuhaf” belirtileri ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Koca'nın da kısa bir süre önce Türkiye'de tespit edildiğini açıkladığı Covid-19'un Eris varyantı ile ilgili bilim insanlarından dikkat çekici uyarılar geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, son dönemde Eris varyantıyla yayılmayı sürdürüyor… Bilim insanları ve uzmanlar, Eris varyantına karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunurken, Sağlık Bakanı Koca da bir süre önce bu varyantın Türkiye’de tespit edildiğini duyurmuştu.

İngiliz medyası, ülkede son dönemde sayıları artan Eris varyantı vakalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. İngiltere merkezli ZOE Sağlık Araştırması Grubu tarafından elde edilen verilere göre şu an Covid-19’un en yaygın belirtileri de sıralandı. Buna göre burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve hapşırma gibi belirtiler öne çıkan hastalık işaretleri arasında yer alıyor.

Fakat İngiliz Mirror gazetesi, bazı “olağandışı belirtilerin” de hastalar arasında yayıldığına dikkat çekti.

İŞTE FARK EDİLMEYEN BELİRTİLER

Çok insanın bilmediği veya fark etmediği bu belirtileri paylaşan Mirror gazetesi bunları şu şekilde sıraladı:

– Deri döküntüsü

– Ağızda veya dilde değişiklikler- ağızda şişme ve dilde veya ağız ve dudakların iç yüzeyinde ülserler gibi

– Kızarmış ve ağrılı el veya ayak parmakları

– İshal

– Boğuk bir ses

– Kaşıntılı veya kırmızı gözler

Bedfordshire Üniversitesi’nde Kamu Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Chris Papadopoulos da Eris varyantının etkisinin kişiden kişiye değiştiğini söyledi. Dr. Papadopoulos, “Bağışıklık sistemi, aşı durumu ya da daha önce Covid-19 geçirmek bile hastalığın seyrini değiştiriyor” dedi.

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