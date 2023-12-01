Çarpıcı araştırma: Bazı kişilik özellikleri bunama riskiyle ilişkili

Uzmanlar dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen bunamayla ilgili çarpıcı veriler elde etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni bir araştırmaya göre, vicdanlı, dışa dönük ve olumlu bir bakış açısına sahip kişilerin demans geliştirme olasılığı daha düşük olarak tespit edildi.

ABD’li araştırmacılar, çalışma için “beş büyük” ​​kişilik özelliğinin (vicdanlılık, dışa dönüklük, deneyime açıklık, nevrotiklik ve uyumluluk) ölçümlerini incelediler.

49 ila 81 yaşları arasındaki 44.000’den fazla kişiyi kapsayan sekiz araştırmadan elde edilen veriler, 21 yıla kadar takip edildi ve bu süre zarfında 1.703’ünde demans gelişti.

Analizler, daha dikkatli, örneğin işleri doğru yapmaya özen gösteren, dışa dönük veya olumlu bir bakış açısına sahip kişilerin demans tanısı alma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Bazı araştırmalar ayrıca yeni deneyimlere açık olma, uzlaşmacı olma ve yaşam doyumu konularında yüksek puan alan katılımcıların hastalığa karşı bir tür korumaya sahip olduklarını da buldu.

Bu arada, nevrotiklik açısından yüksek puan alan ve olumsuz duygulanımı daha fazla olan kişilerin (örneğin, daha fazla öfke, endişe, suçluluk veya korku duygularına sahip olanlar) demans tanısı alma riski daha yüksekti.

BAŞ ETMENİN YOLUNU BULUYORLAR

ABD’deki Davis Üniversitesi’nde yapılan araştırmada ekip, kişiliğin davranış yoluyla demans riskinin bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü öne sürdü.

Örneğin, vicdanlı olma konusunda yüksek puan alan kişilerin iyi beslenme ve sağlıklarına dikkat etme olasılıkları daha yüksek olabilir, bu da uzun vadede daha iyi sağlıkla sonuçlanır.

Başka bir açıklama da, bazı kişilik özelliklerinin insanları Alzheimer gibi hastalıkların neden olduğu hasarlara karşı daha dayanıklı hale getirebileceği olabilir. Bazı özelliklere daha yüksek düzeyde sahip olan kişiler, farkında olsalar da olmasalar da, bozukluklarla başa çıkmanın ve bunları aşmanın yollarını bulabilirler.

Bulgular Alzheimer & Dementia: The Journal’da yayınlandı.

İlginizi Çekebilir Alzheimer orta yaşta başlıyor

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Yalnız olmak beyni küçülterek bunama riskini artırıyor