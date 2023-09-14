Cinsel sağlık firması ürünlerini deneyenlere para dağıtacak

Dünya genelinde tanınan bir cinsel sağlık markası, şimdiye dek ürettiği en ince yapılı ürünlerini test etmek için 50 kişi aradığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Instagram hesabından başvuruları bekleyen şirket, belirlediği 50 kişinin ürettiği ince yapılı prezervatifleri denemesini ve yorumlamasını bekliyor. Araştırmaya katılanları ise yaklaşık 3.300 TL (100 sterlin) değerinde bir para ödülü bekliyor.

Şirket, bu hamlenin, cinsel açıdan aktif bekarların üçte ikisinin prezervatif kullanmadığını veya nadiren prezervatif kullandığını ortaya koyan yeni bir araştırma sonrasında geldiğini açıkladı.

Birleşik Krallık’ta cinsel açıdan aktif beş erkekten biri ve bekarların beşte biri, prezervatif kullanmalarındaki en büyük engelin, hissi azalttığı algısı olduğunu itiraf ediyor.

Şirket adına konuşan bir sözcü de, “Prezervatiflerin, seksi gerçekten daha keyifli hale getirdiğini kanıtlama konusunda bu ürünün çok etkili olduğuna dair güvence veriyoruz.” şeklinde konuştu.

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