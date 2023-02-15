Depremin yıktığı 7 ilde 85 doktor öldü

Türkiye'yi sarsan depremde 51'i Hatay'da olmak üzere 7 ilde 85 doktor yaşamını yitirdi. Kaldıkları evler, doktorlarla birlikte sevdikleri ve ailelerine de mezar oldu. .

Latif SANSÜR

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde her meslek grubundan, her yaştan insanlar yaşamını yitirdi.

Hatay'da da aile bireyleriyle hayatını kaybeden 51 doktordan büyük bölümünün yaşadığı Rönesans Rezidans gibi birçok çürük binada binlerce insan yitip gitti.

Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ulaşan verilere göre, depremin yıkıma neden olduğu bölgedeki 7 ilde 85 doktor öldü.

HATAY'DA 51 DOKTOR ÖLDÜ



Kimi henüz mesleğin ilk basamağında, kimi zirvesindeydi. Ama hepsinin ortak özelliği insan yaşatmayı kutsal sayan mesleğin mensubu, doktor olmalarıydı.

Bazıları tüm aile bireyleriyle çürük bina enkazında son nefeslerini verirken, bazıları da enkazdan çıkmak için elini sıkı sıkıya tuttuğu sevdiklerinin cansız bedenini geride bırakmak zorunda kaldı.

Depremin 9’uncu günündeki verilere göre Hatay'da 51, Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman'da 11, Osmaniye'de 3, Diyarbakır'da 2, Adana'da 1 ve Gaziantep’te 1 doktor hayatını kaybetti. TTB’ye ulaşan bilgilere göre kaybedilen doktorların isimleri şöyle:

Hatay: Dr. Alper Sezer Aba, Dr. Fatma Tosun, Uz. Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz, Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim, Dr. Sabahattin Aslan, Dr. Büşra Şahin Davut, Dr. Bessam Ezelsoy, Dr. Yusuf Kavukçu, Dr. Sena Güzelmansur, Dr. Meziyet Şahin, Dr. Sefa Koray Tosun, Dr. Fatma Tosun, Dr. Elif Nedime Tiryaki, Dr. Bircan Turunç, Dr. Ayşe Yücel, Dr. Ahmet Çinkaya, Dr. Ebru Gündüz, Dr. Eren Nisani, Dr. Ayşe İdil Çakmak, Dr. Levent Tosyalı, Dr. Cüneyt Mansuroğlu, Dr. Ceren Açıkalın, Dr. Cebrail Marmara, Dr. Abdullah Yücel, Dr. Mert Koçaklar, Dr. Kaan Yılmaz, Dr. Furkan Akman, Dr. Ela Bayraktar, Dr. Ayşe Önal Yücel, Dr. Süleyman Bedir Yapar, Dr. Murat Güntel, Dr. Faruk Aksoy, Dr. Murat Harbutluoğlu, Dr. Kenan İnan, Dr. Kübra Konak, Dr. Kemal Kılıç, Dr. Bedi Süner, Dr. İsmail Arslan, Dr. Ayşe İdil Çakmak, Dr. Ali Kahlıoğulları, Dr. Ayten Arıkan, Dr. Eda Aşkar, Dr. Emre Aşkar, Dr. İrem Günal, Dr. Mehmet Nedim Kavlak, Dr. Melya Pelin Kırık, Dr. Murat Altınçekiç, Dr. Rıfat Arıkan, Dr. Yusuf Kaya, Dr. Yousef Darabeh, Dr. Wissam El Assaad.

Kahramanmaraş: Dr. Oğuz Paköz, Dr. Cemal Akgül, Dr. Ahmet Kaptanoğlu, Dr. Nusret Ayaz (Malatya'da görev yapıyordu), Dr. Mahmut Paçacı, Dr. Fatih Sevinç, Dr. Mehmet Erbilir, Dr. Mehmet Akif Tap, Dr. Aydın Tanbay, Dr. Betül Kahya, Dr. Ali Kahya, Dr. Alaattin Türkkorur, Dr. Cahit Arabacı, Dr. Semiha Cengiz, Dr. Mehmet Muratdağ, Dr. Neslihan Ceren (Mutki İlçe Sağlık Müdürü).

Adıyaman: Dr. Ali Öztürk, Dr. Burcu Şahin, Dr. Eyüp Türkmen, Dr. Fatih Köroğlu, Dr. Mahir Yol, Dr. Kader Atalay, Dr. Hacı Burak Karakuş, Dr. ilşad Yıldırım, Dr. Mehmet Selim Şahin, Dr. Sena Karakuş, Dr. Turgut Koçak.

Osmaniye: Dr. Celal Efil, Dr. Selman Kamik, Dr. Ceren Kaya Kamik

Diyarbakır: Dr. Süleyman Alaş, Dr. Nevroz Erdoğan

Adana: Dr. Ahmet İrfan Gedik

Gaziantep: Dr. Ali Faruk Müftüoğlu