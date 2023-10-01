İTO Başkanı SÖZCÜ’ye konuştu: Önlemler tekrar kamuoyuna duyurulmalı

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de Corona virüsü tekrar etkili olmaya başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi, hastane içerisinde pozitiflik oranının 24 saatte yüzde 3’ten yüzde 20’ye çıktığını açıkladı... Nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul'da da vakaların arttığına dikkat çeken İTO Başkanı Nergis Erdoğan, "Varyant aşısı getirilmeli ve de maske gibi önlemler tekrar kamuoyuna duyurulmalı" dedi.

Batuhan SERİM

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Yaklaşık 2 yıl süren ve tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid salgını, Eris varyantı ile birlikte tekrar yayılmaya başladı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de hasta sayısında artış yaşanıyor. Covid-19 gibi olmasa bile, Eris varyantının öldürücülüğü diğer enfeksiyonlara göre daha yüksek…

Ankara Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi, geçtiğimiz Perşembe günü ilgili birimler ve başhekimliklere gönderdiği yazıda, “Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR (Koronavirüs) testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3'ten yüzde 20'lere kadar ulaşmıştır” diyerek personel, hasta ve hasta yakınları için maske zorunluluğunu hatırlattı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de dün Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Peki mega kent İstanbul’da vakalar artıyor mu? İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Nergis Erdoğan, son durumu SÖZCÜ’ye anlattı.

“VAKALAR ARTIYOR ANCAK ÜLKEMİZDE BAŞKA SORUNLAR DA VAR”

“Sahadan gelen bilgilere göre Covid vakaları gerçekten artmış durumda. Dünyada Eris varyantı ortaya çıkmış durumda, sahadan, ülkemizde de arttığına dair bilgi alıyoruz” diyen Erdoğan, “Fakat burada ülkemize dair çok temel problemler var” diyerek yapılan hataları sıraladı.

“TEST YAPILMADIKÇA VAKA SAYISI BİLİNEMEZ”

Erdoğan, bu problemleri dört maddede şöyle sıraladı:

“Birincisi, test yapılmıyor. Yapmadıkça da vaka sayısını bilemezsiniz. İkincisi, varyant analizi yapılmıyor. Varyant analizi yapılarak, ülkemizdeki gerçek Eris vakalarının saptanması gerekiyor. Üçüncüsü, özellikle 65 yaş üzeri insanlar için varyant aşısının getirilmesi gerekiyor. Çünkü şimdiki aşıların varyanta karşı çok da yeterli olmadığı biliniyor. Dördüncüsü, maske konusunda dikkatli olmaları hususunda insanlar uyarılmalı.”

“DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR”

Eris varyantının, Covid-19’a göre daha hafif olmasının insanları yanıltmaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Covid’e ait bir varyant olması nedeniyle öldürücülüğü diğer enfeksiyonlara göre yüksektir. Dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle yaşlılarımızı korumak açısından öncelikle test yapılması, daha sonra varyant analizi yapılması, bu insanlara dönük aşıların getirilmesi ve de maske gibi önlemlerin tekrar kamuoyuna duyurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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