Millet İttifakı’nın Meclis’te 301 milletvekili elde etmesi hayati önem taşıyor!..

Önceki gün İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili adaylarından Ece Güner'le uzun bir tele-söyleşi yaptım.

Söyleşimizin ana konusunu; “Millet İttifakı'nın Meclis'te 301 milletvekili ile temsil edilmesi neden hayati önem taşıyor?” sorusu oluşturuyordu.

Ona göre; bu konu yeterince konuşulmuyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kazanmak, en az Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak kadar kritik bir mesele…

Çok iyi eğitim almış, deneyimli bir hukukçu olan Güner, mevcut sistemde 301 sayısına nasıl ulaşılabileceğini de şöyle anlattı:

“Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak görünüyor; ancak Sn. Kılıçdaroğlu ve kuracağı kabinenin ülkeyi etkin yönetebilmesi için TBMM'de çoğunluğu elde etmesi de çok önemli.

Aksi takdirde, TBMM'de yürütmenin projelerini zorlaştıracak kanunlar çıkabilir. Mevcut Anayasamız'da dahi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri açık bir kanuni düzenlemeye aykırı olamaz. Ayrıca, Millet İttifakı Meclis'te 301'i elde ederse, kanunlarla, örneğin; yargıya, temel hak ve özgürlüklere, devletin kurumsal yapısına ilişkin pek çok iyileştirme yapabilir.

15 MAYIS GÜNÜ YAPISAL REFORMLAR VE İYİLEŞME SÜRECİ HEMEN BAŞLAYABİLİR

Eğer Millet İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de Meclis'te 301 milletvekilini elde ederse; 15 Mayıs günü, Türkiye'de iyileşme süreci derhal başlayabilir.

Millet İttifakı'nın reform programı hazır: Ortak Politikalar Mutabakat Metni, son derece kapsamlı ve somut bir hükümet programı, para, maliye politikaları ve yapısal reform programıdır. Şu an ülkemiz her açıdan neredeyse çöküş noktasına geldi; bir an önce doğru “doktorlar”, doğru ilaçları vermeli. Her açıdan enkaz o kadar büyük ki, Millet İttifakı'nın tüm birleşenleri, güçlü liyakat sahibi ekiplerle derhal hem yürütme hem Meclis'te çalışmalara başlamalı.”

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 18'LERE ULAŞMALI

Ece Güner; “301 milletvekiline ulaşılabilmesi için İyi Parti'nin oy oranı en az kaç olmalı?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Bunun için, İYİ Parti'nin milletvekili seçiminde en az yüzde 18'lere ulaşması gerekiyor. CHP yüzde 30'lar civarında oy elde etse bile, bu tek başına yeterli olmayacak. İYİ Parti yüzde 18-19 oranlarına ulaşmazsa, Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde etmesi zor gözüküyor. Şu an tekrar yüzde 14,5-15'lere ulaştık, ancak 3-4 puana daha ihtiyacımız var. Bu çok kritik, hayati bir konu. Bunu sadece İYİ Parti adayı olarak söylemiyorum, matematiksel durum ortada. Bu objektif bir gerçek. Bu gerçek nedeniyle Sayın Akşener İzmir mitinginde ailelere seslenerek “Her aileden bir oy CHP'ye, bir oy İYİ Parti'ye” diye ricada bulundu…

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için gereken Anayasa tadilini de konuştuk.

“Bunun için 360 milletvekili gerekiyor ancak her zaman söylediğim üzere, Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığını ve 301 milletvekilini elde eder ve Cumhur İttifakı muhalefete düşerse; Cumhur İttifakı her gün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için ısrar edecektir! Çünkü o durumda, mevcut sisteme göre 5 yıl boyunca hiçbir hakları olmayacak… Bu yüzden iktidar kazanılırsa, sistem değişikliği için gerekli 360 desteğinin de bulunacağını düşünüyorum.

Ayrıca, Millet İttifakı zaten o dönemde de (360 bulunamasa dahi) ülkemizi “demokratik bir parlamenter sistem” felsefesiyle yönetecektir. Örneğin Cumhurbaşkanı gerçekten tarafsız davranacak, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Meclis alanına girmeyecek, Cumhurbaşkanı, Meclis'in öne çıkıp vizyon çizmesine, yapısal reformları yapmasına imkan verecektir. Yürütme yargıya karışmayacak, temel hak ve özgürlükleri güçlendirici mesajlar verecek, israf ve yolsuzlukla mücadele başlayacak, her kurumun başına derhal liyakat sahibi tüm topluma güven veren ekipler gelecek. İyileşme hemen başlayacak; ülkenin net bir rotası, ehil bir yönetimi ve etkin uygulayacak Meclis çoğunluğu olacak. “

Ece Güner oyların bölünmemesi gerektiği konusunda da şu görüşleri dile getirdi:

“Her partiye, her seçmen tercihine sonsuz saygım var. Kimseye bu konuda kötü söz söylemedim, söylemem. Sadece D'Hondt, baraj ve yeni seçim kanunun etkilerini doğru anlamak gerekir. Bu sebeple, bazı matematiksel gerçekleri paylaşmak, bilgilendirmek çok önemli diye düşünüyorum.

Kendi bölgemden örnek verebilirim: İstanbul 2. Bölge (Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüp, Şişli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Esenler, Eyüp, Bayrampaşa, Fatih). Onlarca simülasyon çalışması yaptım. [Simülasyon çalışmaları için, anketlerde bulunan yaklaşık rakamları kullanıyorum]. Şu gerçek net şekilde ortaya çıkıyor: Baraj altı kalacak partilere oldukça ciddi bir oy giderse (toplamda diyelim ki yüzde 7-8 civarı oy), bu durumda Cumhur İttifakı 12, Millet İttifakı 12 milletvekili çıkarıyor. Üç-dört parti arasında bölünen bu yüzde 7-8 oy diyelim ki Millet İttifakı partilerine gelirse (CHP ve İYİ Parti'ye); bu durumda Cumhur İttifakı 10, Millet İttifakı 14 milletvekili çıkarıyor. Düşünün ki bu sadece 1 seçim bölgesinde: Türkiye'de toplamda 87 seçim bölgesi var. Özellikle biraz önce izah ettiğim üzere İYİ Parti'ye de ciddi bir oy gelmesi gerekiyor o partilerden ki, Meclis'te Millet İttifakı 301'i bulsun…”

ECE GÜNER KİMDİR?

1969'da Ankara'da doğdu. Paris, Sorbonne Üniversitesi'nden en üst dereceyle mezun oldu. Ana dil seviyesinde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde Almanca biliyor.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak 30 yıldır ülkemizde uluslararası yatırımlar, basın ve ifade özgürlüğü ve kadın hakları konularında yoğun çalışmalar yapan bir hukukçu. Ayrıca, Anayasa Hukuku alanında yıllardır yoğun çabalar sergiliyor. 2017'deki, “Başkanlık” referandumu sırasında, yeni “sistemin” adaleti, temel hak ve özgürlükleri ve özellikle ekonomimizi çökerteceği konusunda sürekli uyardı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda 4 kitap yazdı. Kitapları, Millet İttifakı'nın hazırlamış olduğu Anayasa taslağının önemli ilham kaynaklarından biri oldu.