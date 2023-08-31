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Toplumsal barış

-Yaşam aydınlığının kaynağı, yürek sıcaklığıdır.-

Ulusal birlik, örnek bir yurttaşlık dayanışmasıdır. Ülkenin tüm değerlerini koruyup yükseltmek ve sonsuzluk ülkesini güçlendirmek için yurttaşların birlik ve güvenlik kucaklaşması en geçerli, en değerli, en büyük güvencedir. Geleceğin ışıklı yolları bu konularda dayanışmayla açılır ve döşenir. Bu nedenle ulusal birlik hepimizin özen göstereceği bir ilke ve değer olarak korunmalı, güçlendirilmelidir. Siyaset sözcüleri, özellikle iktidardakiler bu özelliğe herkesten çok özen göstermelidir. Ne yazık ki iktidarın başındaki görevli, Anayasal yansızlığı ötelemesi bir yana ulusal birliğe aykırı sözleriyle, eleştiri ve suçlamalarıyla ayrılıklara, karşıtlıklara neden olmakta, kendi yanlışlık ve yanılgılarını unutarak yinelemekte, kötü örneklerini artırmaktadır. İktidar hiç kimsenin malı değildir. Ulusa hizmet yerinin geçici makamıdır. Partizanlıkla yurttaşları ayırmak, birbirine karşıt duruma getirmek, kendi amaç ve tutkuları için tüm değerleri ve ilkeleri gözardı etmek, ilkellik ötesi, yaşam karşıtlığıdır.

Partizanlıkla, değişik nedenli çekemezlik ve tutumlarla karşıtlık sürdürmek yurttaşlığın ve insanlığın yadsınmasıdır, tam bir barbarlıktır. Eleştiriler de yıkıcı değil, yapıcı ve gerçekçi bir değerlendirme olmalı, çirkin ve gereksiz sözler içermemelidir. Yaşam karanlığına neden olan tutum ve davranışlar siyasal çirkinlik ötesi birer koyu lekedir. Karşıdakilerin yanlışlarını, yanılgıları belirtip, vurgulayıp kendi önerilerini ve doğrularını benimsetme çabası ve çağrısı siyasal tutumun belirgin üstünlüğü ve özelliğidir. Tersine tutum ve davranışlar yarar getirmekten çok zararlı kalkışmalar, girişimlerdir. Hiçbir yararından söz edilemez. Siyasal karşıtlık ötesi düşmanca davranışlar kanımızca birer insanlık suçudur. Ulusa ve ülkeye hizmet yarışı olan siyaseti bir çatışma ve saldırı aracı durumuna getirmek hem ulusa, hem ilkelere, hem değerlere ihanettir.

Siyaset, ayrı görüş ve düşüncedeki siyasetçilerin, siyasal kuruluşların ulusa ve ülkeye hizmet yarışması olmaktan başka bir biçim ve yönteme dönüştürülürse orada toplumsal aydınlık ve barıştan söz edilemez. Bu durum da kavganın, kargaşanın, karanlığın kaynağıdır. Oysa ülkeye ve ulusa hizmet yarışının yöntemi olan siyaset, her tür kargaşa ve karanlığa karşı bir hizmet alanıdır. Ulusun esenlik, mutluluk ve gelecek aydınlığı için yarışmadır. Yöneticilerin tutum ve davranışlarına çok özen göstermeleri gereği tartışılmayacak bir doğrultudur. Partizanlık ayrımları, karşıtlıkları, düşmanlık durumuna getirilen ilkellikleri başta insanlık, yurttaşlık değerlerine birer çirkinlik, birer aykırılık, birer suçtur. İktidar koltuğu ve olanaklarını kişisel ve partici çıkarlar için araç sayan sakat anlayış, küçüklük ve aşağılık belirtisidir. Sözlerine, eylemlerine, çıkışlarına, tutum ve davranışlarına özen göstermeyen, ayrımcılık ve aykırılıklara neden olan sözler ve tutumlar, sakıncalı davranışlar, yıkıcı kötülükler ve insanlık dışı kalkışmalardır. İlerde kendilerinin ve yakınlarının karalanmasına neden olacak kalkışma çirkinlikleridir.

Dün coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın 101. yıldönümü ulusal kıvancımızı dokuyan bir açılım olmuştur.