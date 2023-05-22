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Ulusal istenç

-Seçimler demokrasinin namusudur, onurudur.-

Ulusal yaşam kurumu olan devlet, seçimlerle göreve gelen yurttaşlar tarafından yönetilir. Seçimler yasalarla düzenlenen halk istencini belirleyip yansıtan öngörü düzenlemesidir. Seçmenlik, en doğal, en temel yurttaşlık sıfatıdır. Hak ve görevi birlikte içeren bu sıfat, ülke yönetiminin kaynağı ve dayanağıdır. Demokrasinin “Kendi kendini yönetim” yapısı olarak benimsenip uygulanması yaşam aydınlığının güvencesidir. Kendini temsil edecek ülke yöneticilerini seçmek, belirlemek yurttaşların temel haklarının başında gelmektedir. Propaganda çalışmalarından başlayarak seçim gezilerinin güvencesi halkın demokrasi tutkusu, uygarlık düzeyi ve yurttaşlık özenidir. Karşıtlıklar, insan yaşamını gözardı eden ilkellikler, yalanlar, oyunlar demokrasinin karalarıdır. “Oy namustur” sözü anlamıyla tüm seçmenleri bağlayan uyarı ve öneridir. Seçmenlerin oylarını tam bir özgürlük içinde kullanacağı seçimleri ilkel, kaba, çirkin ve sakıncalı davranışlarla gölgelemek, insanlık ve yurttaşlıkla (vatandaşlıkla) bağdaşmayan büyük bir aykırılıktır. Seçimler siyaset alanında demokratik bir yarıştır.

Seçimlerdeki tüm kötülükler, işlemler başta olmak üzere tüm yurttaşlara karşı işlenmiş kötülükler ve suçlardır. Demokrasinin anlam ve amacına aykırı eylemler, işlemler, kalkışmalar çirkinlik ötesi sapkınlıktır. Demokrasiyi güçlendirip donatmak her yurttaşın ülküsü olmalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı EKREM İMAMOĞLU'na Erzurum'da taşlı saldırı yurttaşlıkla, insanlıkla, Türklük ile asla bağdaşmayan bir utanç çıkışı çirkinliktir. Siyaseti kötüye kullanmak bir yana kendilerini karartan bir suçtur. Kışkırtanlarla birlikte çevrelerini de sorumlu kılan bu tür sakıncalı eylemler utandırıcı tutumlardır. İnsanlık ve yurttaşlık kavramlarıyla anlamlarına ters düşen bu tür kalkışmalar sorumlularının bağışlanmaz suçlarıdır. Toplum tepkisi, yargı işlemleri öncesi bu aymazlara en iyi yanıttır.

Toplumsal barış ulusal yaşamın güvencesidir. İlişki düzeni esenliğin kaynağı ve dayanağıdır. Dayanışma da en belirgin gücüdür. Birlikte yaşamanın gerektirdiği önlemleri, koşulları, olanakları içeren açılımın doyuruculuğu yaşamın dayanağı olduğu kadar da gücüdür, güvencesidir. Toplum ilişkilerindeki berraklık, güven, karşılıklı iyi duygular yaşamın değerini pekiştiren yaklaşımlardır. İnsanların bir birine karşı duygu birliktelikleri yaşam kaynaşmasıdır. Sağlık ve başarının önemli bir koşuludur. Yaşamın rengi bu özelliklere bağlıdır. Varlığı yalnız yaşamda kalmak değil, yaşamı gönendirmek ve daha yaraşır kılmak çabası olarak algılamak insanların kendilerine karşı başlıca görevidir. Toplumun yapı ve düzeyi bireylerin duyarlık ve özenine bağlıdır. Bu konuda da kişilik, eğitim, bilgi ve ahlak önde gelen değer1erdir. Cumhuriyet gazetesinde Müjdat GEZEN'in esprili yazıları demokratik açılımın güzel örneklerindendir.