Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan hisseden dünyamız için yeni ENSO (El Nino-Güney Salınımı) tahminlerini yayımladı. Hazırlanan raporda, mart-mayıs döneminde ENSO nötr koşulların oluşma olasılığı yüzde 60 seviyesinde öngörülüyor.
Nisan-haziran döneminde bu ihtimal yüzde 70'e yükselirken, La Nina olasılığı yüzde 30, El Nino olasılığı ise yüzde 10 ile düşük bir seviyede kalıyor. Ancak mayıs-temmuz dönemine gelindiğinde nötr koşulların oluşma olasılığı yüzde 60 seviyesinde devam etse de, El Nino oluşma ihtimali istikrarlı bir şekilde artarak yüzde 40'a ulaşıyor. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 2023-2024 dönemindeki El Nino'nun tarihteki en güçlü 5 olaydan biri olduğunu ve 2024'teki rekor sıcaklıklarda büyük rol oynadığını hatırlatarak bu dönemsel tahminlerin afet yönetimi için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ise Ekvatoral Orta-Doğu Pasifik'te yaşanan değişimleri değerlendirdi. Şu an bölgede sıcaklıkların normallerinden 0,5 ila 1,5 derece daha soğuk seyrettiğini belirten Türkeş, bu durumun zayıf bir La Nina evresinde olduğumuzu gösterdiğini ifade etti.
Kuvvetli El Nino'nun da katkısıyla 2024 yılının, küresel aletli gözlem tarihindeki en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini ve 1,5 derece eşiğinin ilk kez aşıldığını hatırlatan Türkeş, kısa vadede ise kuvvetli bir El Nino beklemediklerini söyledi. Türkeş'in öngörülerine göre ağustosa kadar nötr koşulların baskın olması ve kısa vadede ek bir ısınma yaşanmaması bekleniyor. Ancak temmuz sonrasında kuvvetli bir El Nino sürecinin başlaması halinde, küresel yüzey sıcaklıklarında yaz sonu itibarıyla 0,1 ila 0,3 derece arasında ek bir ısınma yaşanması ihtimali bulunuyor.