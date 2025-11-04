Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) hazırladığı 2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre ortalama yüzde 36,15 oranında zam yapılırken nisbi tarife ücretlerine de yüzde 13'lük bir dilim eklendi.

Yeni tarifede, avukatların dava türlerine göre alacağı ücretler tek tek belirlendi.

Artış oranlarının, ekonomik koşullar ve enflasyon dikkate alınarak güncellendiği belirtildi.

Buna göre;

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen ücret 45 bin lira

Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 30 bin lira

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22 bin 500 lira

İcra Dairelerinde yapılan takipler için 9 bin TL olan ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin lira

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin lira

İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca, şirketlerde çalıştırılması zorunlu sözleşmeli avukatların alacağı aylık ücret 45 bin liraya, yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatların ücreti ise 27 bin liraya çıkarıldı.

DANIŞMA ÜCRETİ 4 BİN TL

Yeni tarifede avukatlara danışma ücreti de güncellenirken bu miktar 3 bin 500'den 4 bin liraya çıktı.

Güncel fiyatlar şöyle: