-OCAK-

13 Ocak: Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon. Rıza Akpolat’ın da olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. CHP’li Başkan Akpolat 17 Ocak’ta tutuklandı.

20 Ocak: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alınıp tutuklandı.

24 Ocak: 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki B.B. ve U.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi, 8 Şubat’ta yaşamını yitirdi. Yargılanan çocuk katiller, 24’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27 Ocak: Oyuncu menajeri Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarında tanınmış isimleri yönlendirmek suçlamasıyla tutuklandı.

5 Teğmen ordudan ihraç edildi.

31 Ocak: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç, TSK’dan ihraç edildi.

KARTALKAYA’DA FACİA: 36’SI ÇOCUK 78 CAN

21 Ocak: Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın otel yönetiminin ihmali ve haber vermemesi nedeniyle katliama dönüştü. 36’sı çocuk 78 kişi can verdi. Yangında SÖZCÜ yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata da yaşamını yitirdi.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesini bu faciada kaybettik.

-ŞUBAT-

Öcalan’dan tarihi çağrı ve TÜSiAD yönetimine gözaltı

5 Şubat: Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı tehdit iddiasıyla iddianame: 7 yıl 4 ay hapis istemi.

6 Şubat: MHP lideri Devlet Bahçeli kalp kapakçığı ameliyatı oldu.

8 Şubat: 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi öldü.

10 Şubat: CHP’ye kurultay davası. Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı.

17 Şubat: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi iddianamesi.

20 Şubat: TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yaptıkları bir konuşma nedeniyle ifadeye çağrıldı. Yurt dışı yasağıyla serbest kaldılar.

21 Şubat: Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında iddianame: 15 yıl hapis istendi.

22 Şubat: İmamoğlu’na sahte diploma dosyası.

27 Şubat: Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK’ya mesaj gönderdi: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli.

-MART-

İBB’ye operasyon yapıldı İmamoğlu ve diğer CHP’li başkanlar tutuklandı

4 Mart: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler uzaklaştırıldı.

- Sadettin Saran ve Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahisten 3 yıla kadar hapis istendi.

5 Mart: İmamoğlu sahte diploma iddiasıyla ifade verdi.

14 Mart: Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKPC iddiasıyla tutuklandı

17 Mart: Bilardocu Semih Saygıner, Dünya Şampiyonu oldu

18 Mart: İmamoğlu’yla birlikte 28 kişinin diploması iptal edildi.

19 Mart: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Çalık (Beylikdüzü), Resul Emrah Şahan (Şişli) dahil 87 şüpheli gözaltına alındı. Döviz çıktı, borsa çöktü, ekonomik dengeler bozuldu.

23 Mart: İmamoğlu, Çalık ve Şahan tutuklandı.

25 Mart: İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar başladı. Saraçhane’deki İBB binası önünde yapılan eylemlerde çoğu öğrenci 1418 kişi gözaltına alındı. 172 kişi tutuklandı.

27 Mart: Bursa Uludağ’da bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta hayatını kaybetti.

-NİSAN-

Açılımın öncü ismi Sırrı Süreyya Önder kurtarılamadı

2 Nisan: CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak başlatılan ekonomik boykota destek verdi.

n Sonraki süreçte, boykota destek veren Aybüke Pusat, TRT’deki dizisinden çıkarıldı, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Üzümoğlu, yurt dışı yasağı ve adli kontrol ile serbest bırakıldı.

4 Nisan: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ameliyatının ardından iki ay sonra mesaisine başladı.

6 Nisan: CHP kurultayında Özgür Özel, 1171 oyla yeniden genel başkanı seçildi.

15 Nisan: DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.

23 Nisan: İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem.

28 Nisan: Samsun’da heyelan: Adem Kaya, kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti.

-MAYIS-

Özgür Özel’e yumruklu saldırı

1 Mayıs: 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 372 kişi gözaltına alındı.

3 Mayıs: Aort damarının yırtılması sonucu 18 gündür tedavi gören DEM milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

4 Mayıs: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde yumruklu saldırıya uğradı.

8 Mayıs: Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

9 Mayıs: Menajer Ayşe Barım’la ilgili davada Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yalan tanıklık iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

12 Mayıs: Terör örgütü PKK kendini feshetti, silah bırakma kararı aldı.

20 Mayıs: İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

23 Mayıs: İBB’ye düzenlenen 4. dalgada 49 kişi gözaltına alındı.

27 Mayıs: Papara’ya kayyum atandı

31 Mayıs: İBB’ye 5. dalga. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediye başkanlarının da olduğu 47 gözaltı.

-HAZİRAN-

İsrail İran’a saldırdı: 12 günlük füze savaşı

4 Haziran: Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadelerle Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da aralarında olduğu 14 kişi tutuklandı.

- ‘10. Yargı Paketi” yürürlüğe girdi, binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı.

11 Haziran: Gaziosmanpaşa Belediyesi, başkanın tutuklanmasıyla yapılan yeniden seçimle AKP’ye geçti.

13 Haziran: İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle süren 12 günlük çatışmalar başladı. İran’dan İsrail’e 12 günde toplam 591 füze ateşlendi, İsrail’de 29 kişi öldü. İsrail’in saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetti, en az 4 bin 870 kişi de yaralandı.

- Oyuncu Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı için 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Haziran: 21 Ocak’ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tahliye oldu.

22 Haziran: Gazeteci Fatih Altaylı, cumhurbaşkanını tehdit iddiasıyla tutuklandı.

24 Haziran: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yeniden CHP’ye katıldı.

-TEMMUZ-

Şehitlerimizle ciğerimiz yandı

2 Temmuz: Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

4 Temmuz: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

5 Temmuz: Aziz İhsan Aktaş operasyonları: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı.

8 Temmuz: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin tutuklandı.

6 Temmuz: Kuzey Irak’ta girdikleri mağarada metan gazından zehirlenen 12 asker şehit oldu.

11 Temmuz: PKK’lı 30 terörist silahlarını bırakıp yaktı.

15 Temmuz: Akbelen köylüleri zeytinlikleri için greve başladı.

23 Temmuz: Eskişehir- Seyitgazi’de orman yangınına müdahale eden 5’i orman işçisi, 5’i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu.

26 Temmuz: Hatay İskenderun’da 4 saat güneş altında tutulan iki askerimiz şehit oldu.

28 Temmuz: İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal.

-AĞUSTOS-

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkanı tutuklandı, Çerçioğlu AKP’ye geçti

Özlem Çerçioğlu, Erdoğan’ın katıldığı törenle parti değiştirdi.

1 Ağustos: Cezve isimli kediyi döverek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

5 Ağustos: İş insanı Halit Yukay’ın teknesi ikiye bölünmüş halde bulundu. ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunun ilk toplantısı tamamlandı.

n Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

7 Ağustos: Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli.

9 Ağustos: Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

10 Ağustos: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem. 2 kişi öldü.

11 Ağustos: Çanakkale’de orman yangını: Mahsur kalan 348 kişi kurtarıldı.

14 Ağustos: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçti.

18 Ağustos: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı.

23 Ağustos: Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi.

- Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte tespit edildi.

-EYLÜL-

Chp İstanbul binasına 5 bin polisle kayyum baskını

2 Eylül: CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi: Yönetim görevden alındı. Gürsel Tekin kayyum atandı.

8 Eylül: İzmir’de IŞİD bağlantılı 16 yaşındaki Eren Bigül, polise saldırdı. Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52), polis memurları Hasan Akın (36) ve Ömer Amilağ şehit oldu.

8 Eylül: Kayyum Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girdi, içerdekilerle polis arasında arbede yaşandı. CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı.

11 Eylül: Can Holding’e kara para operasyonu. 121 şirketin mal varlığına el konuldu, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’a yurt dışı yasağı ve adli kontrol.

13 Eylül: CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AKP’ye katıldı. Rozetlerini Erdoğan taktı.

14 Eylül: Akbelen’deki mücadelenin simgesi Zehra Yıldırım (88) hayatını kaybetti

24 Eylül: CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nde, Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi.

-EKİM-

Sındırgı depremlerle sallandı

1 Ekim: Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan menajer Ayşe Barım tahliye edildi. Barım Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutukluydu.

2 Ekim: Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlere kayyum atandı

6 Ekim: Avukat Serdar Öktem suikast sonucu öldürüldü.

- Kedi Cezve’yi acımasızca öldüren katile indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis cezası.

10 Ekim: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi.

17 Ekim: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Bazı isimlerin testleri pozitif çıktı.

18 Ekim: Ekrem İmamoğlu hakkında savcılara hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava düştü.

20 Ekim: Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı.

26 Ekim: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği’ne AKP’li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.

27 Ekim: Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk iddiasıyla tutuklama kararı.

29 Ekim: Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Dört kişi öldü.

31 Ekim: Kartalkaya davasında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dâhil 11 sanık, 34 çocuk için 34’er kez müebbet, 44 kişi için de 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kamu görevlileri soruşturulmadı.

-KASIM-

Yeni Papa ilk yurtdışı gezisini Türkiye’ye yaptı İznik’te tarihi ayin

1 Kasım: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu.

8 Kasım: Kocaeli Dilovası’nda parfüm deposunda yangın: 6 işçi öldü. yaşamını yitirdi. 2025’in ilk 11 ayında en az 1956 işçi hayatını kaybetti.

11 Kasım: Askeri kargo uçağımız Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. 20 askerimiz şehit oldu.

- Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tahliye edildi.

- Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis talebi: 105’i tutuklu, 5’i “müşteki şüpheli” olmak üzere 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

14 Kasım: Fatih’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişilik Böcek ailesinin tümü öldü.

19 Kasım: Şanlıurfa’da marangoz atölyesinde iş yeri kalfası ve iş arkadaşı tarafından makatına kompresörle hava basılan 15 yaşındaki Muhammet Kendirci öldü. Muhammet ile birlikte bu yıl 16’sı MESEM öğrencisi olmak üzere toplam 85 çocuk işçi, iş cinayetine kurban gitti.

24 Kasım: Komisyon İmralı’ya gitti, Milletvekilleri Öcalan’la görüştü.

27 Kasım: Bugünkü Hristiyanlığın temellerinin atıldığı İznik Konsili’nin yapıldığı bazilikada, 1700 yıl sonra ilk kez ayin düzenlendi.

29 Kasım: CHP kurultayında Özgür Özel, 4. kez genel başkan seçildi.

-ARALIK-

Finalde uyuşturucu ve seks

5 Aralık: “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında futbolcu, hakem ve kulüp sahipleri gözaltına alındı. Futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı.

10 Aralık: TBMM lokantasında stajyerlerin taciz edildiği ortaya çıktı, H.İ.G tutuklandı.

11 Aralık: Gazeteci Enver Aysever, Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

14 Aralık: Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi.

16 Aralık: GAİN Medya AŞ’ye yönelik soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atandı.

17 Aralık: Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak”tan tutuklandı.

Habertürk Televizyonun eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve sunucusu Ela Rumeysa Cebeci 2025 yılını tutuklu tamamladı.

18 Aralık: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun ikinci dalgasında ünlüler gözaltına alındı, iş insanlarına yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon 19 Aralık’ta da sürdü.

20 Aralık: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi, serbest bırakıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Sezon sonunda seçim kararı aldırttı.

23 Aralık: Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan uçak Ankara’da havalandıktan kısa bir süre sonra düştü, kurtulan olmadı.

- Sadettin Saran yine gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

29 Aralık: Gazeteci Fatih Altaylı serbest bırakıldı.

30 Aralık: Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı ABD’den geldi, gözaltına alındı, dün serbest bırakıldı

Dünyada savaşlar yılı

15 Ocak 2025: İsrail ordusu Gazze’nin orta kesiminde geniş çaplı kara ve hava operasyonu başlattı; binlerce Filistinli yerinden edildi.

20 Ocak 2025: Donald Trump, Beyaz Saray’da yemin ederek ABD’nin 47. Başkanı olarak resmen göreve başladı.

21 Nisan 2025: Katolik dünyasının lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti.

13 Haziran 2025: İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle süren 12 günlük çatışmalar başladı.

15 Ağustos 2025: ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Alaska eyaletinde tarihi bir zirve gerçekleştirdi. İkili, Ukrayna’da ateşkes konusunda anlaşmaya varamadan Alaska’dan ayrıldı.

13 Ekim 2025: ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze barış planı Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabulucuğuyla Kahire’de imzalandı.

5 Kasım 2025: ABD’nin ve dünyanın yakından takip ettiği New York Belediye Başkanlığı seçimi Demokrat aday Mamdani’nin zaferiyle sonuçlandı.

KAYBETTİKLERİMİZ

Matti Ahmet Minguzzi (14)

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak Cuma günü uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayattan koparılan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü Türkiye’yi derinden sarstı. Minguzzi 9 Şubat’ta hayata veda etti.

4 Ocak: Ferdi Tayfur (79)

6 Ocak: Önder Bali (86)

7 Ocak: Ayla Erduran (90)

9 Ocak: Ahmet İyimaya (75)

10 Ocak: Selim İleri (75)

14 Ocak: Hahambaşı İsak Haleva (85)

14 Ocak: Bedia Ener Öztep (69)

25 Ocak: Deniz Arman (64)

1 Şubat: Etem Çalışkan (97)

16 Şubat: Kahtalı Mıçe (74)

2 Mart: Edip Akbayram (75)

13 Mart: Şinasi Yurtsever (52)

17 Mart: Tanyeli (54)

20 Mart: Osman Sınav (69)

22 Mart: Filiz Akın (82)

31 Mart: Volkan Konak (58)

6 Nisan: Ahmet Levendoğlu (80)

4 Mayıs: Naşit Özcan (68)

13 Mayıs: Balık Ayhan

26 Mayıs: İlhan Şeşen (76)

30 Mayıs: Şimal (39)

6 Haziran: Ferdi Zeyrek (48)

4 Temmuz: Nihat Genç (69)

19 Temmuz: Altan Öymen (93)

5 Ağustos: Selçuk Alagöz (81)

18 Ağustos: Banu Kırbağ (74)

26 Eylül: Gül Tut (51)

Şarkıcı Güllü Yalova’daki 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Bir numaralı zanlı kızı Tuğyan.

1 Kasım: Engin Çağlar (85)

12 Kasım: Muazzez Abacı (78)