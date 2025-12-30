ASAL Araştırma 1 yıllık anket sonuçlarının ve ortalamalarının yer aldığı araştırmasını kamuoyu ile paylaştı.

Kararsızların orantısal olarak dağıtıldığı çalışmada katılımcılara, "Bu Pazar Milletvekili Genel Seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Aralık ayında CHP diyenlerin oy oranı yüzde 33,8 olurken AKP diyenlerin oy oranı da yüzde 31,3 oldu.

DEM diyenlerin oranı yüzde 9,1 olurken MHP diyenlerin oranı da yüzde 7,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 4,8

Zafer Partisi yüzde 4,0

YRP yüzde 3,2

A Parti yüzde 2,0

TİP yüzde 1,4

Diğer diğer yüzde 3,2

CHP 2025'İ BİRİNCİ KAPATTI

2025 yılı ortalaması ise şöyle hesaplandı:

CHP yüzde 32,3

AKP yüzde 31,5

DEM yüzde 9,3

MHP yüzde 8,6

İYİ Parti yüzde 4,7

Zafer Partisi yüzde 4,0

YRP yüzde 3,3

A Parti yüzde 1,5

TİP yüzde 1,4

Diğer yüzde 3,4

CHP EN YÜKSEK OY SEVİYESİNE ULAŞTIĞI DÖNEMDE

ASAL Araştırma'nın son 1 yıldaki anketlerine göre; AKP'nin en düşük oy oranına sahip olduğu dönemin 2025 Ocak dönemi olduğu, en yüksek dönemin ise 33,8 ile 2025 Temmuz dönemi olduğu görüldü.

CHP'nin ise en düşük oy oranına sahip olduğu dönemin 30,6 ile Haziran ayı, en yüksek ise 2025 Aralık olduğu görüldü.