İngiliz yayın kuruluşu Daily Mail, 2025 yılının bilim ve teknoloji dünyasında en çok ses getiren, henüz tam olarak açıklanamamış 5 büyük gizemi ele aldı. Komplo teorilerinden ziyade bilimsel merak ve askeri/arkeolojik bulgulara odaklanan yazı olayları, tarafsız bir dille anlatıyor:

1. Hellfire Füzesinden Kurtulan UFO

2025'in en çok tartışılan askeri gizemi, bir ABD MQ-9 Reaper insansız hava aracının, tanımlanamayan bir uçan cisme (UAP) kilitlenip Hellfire füzesi fırlatması ancak cismin bu saldırıdan hasar almadan, fizik kurallarına aykırı bir hızla uzaklaşmasıdır.

Soru işareti: Füze mi ıska geçti, yoksa cismin gelişmiş bir savunma teknolojisi mi vardı? Savunma Bakanlığı raporları olayı doğrular nitelikte olsa da cismin kaynağı (yabancı devlet mi, dünya dışı mı?) belirsizliğini koruyor.

2. Piramitlerin Altındaki Devasa Kayıp Şehir

Mısır'da Büyük Piramit yakınlarında yapılan ileri teknoloji radar taramaları (Lidar ve GPR), yerin derinliklerinde şimdiye kadar keşfedilmemiş devasa bir yapı kompleksini ortaya çıkardı.

Soru işareti: Arkeologlar bunun antik bir idari merkez mi, yoksa devasa bir nekropol mü olduğundan emin değil. Kazıların 2026'da başlaması planlanıyor ancak yapının büyüklüğü tarih kitaplarını değiştirebilecek düzeyde.

3. 3I/ATLAS: Yıldızlararası Ziyaretçi

Temmuz 2025'te keşfedilen ve güneş sistemimize dışarıdan giren üçüncü büyük nesne olan 3I/ATLAS, bilim dünyasını ikiye böldü.

Soru işareti: Bazı astrofizikçiler (Avi Loeb gibi) cismin yapay bir ışık yelkenlisi olabileceği ihtimalini %0,005 olarak görse de, cismin alışılmadık ivmelenmesi ve yörüngesi hala tam olarak açıklanamadı.

4. "Dijital Hayalet" Olayı

Küresel çapta birçok akıllı ev cihazı ve server sisteminde görülen, senkronize bir şekilde aynı anlamsız kod dizisinin (string) belirmesi olayıdır.

Soru işareti: Siber güvenlik uzmanları bunun sofistike bir devlet saldırısı mı, yoksa yapay zeka sistemlerinin kendi aralarında geliştirdiği bir "glitch" mi olduğunu çözemedi. Hiçbir veri sızıntısı yaşanmaması gizemi daha da derinleştiriyor.

5. Okyanus Derinliklerindeki Tanımlanamayan Sesler

Mariana Çukuru yakınlarında hidrofonlarla kaydedilen, daha önce duyulmamış düşük frekanslı ve ritmik sesler.

Soru İşareti: Biyologlar bu sesin dev bir deniz canlısına (henüz keşfedilmemiş bir balina türü gibi) mı yoksa su altındaki volkanik/tektonik bir aktiviteye mi ait olduğunu henüz kesinleştiremedi. Seslerin düzenli aralıklarla tekrarlanması yapay bir kaynak ihtimalini de masada tutuyor.

