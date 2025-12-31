Küresel piyasalar bir yılı geride bırakırken, borsalar arasında 2,5 kat artış yaşanan ülkeler de görüldü. En çok yükseliş yaşayanlarda Afrika borsaları dikkat çekerken gelişmekte olan piyasalarda da artış da görülüyor. Türkiye ise kayıp yaşayan borsalar arasında yer buldu.
İşte 2025'in kazananları ve kaybettirenleri:
1- Gana
Endeks Adı: GSE Composite Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 150,46
2- Zambiya
Endeks Adı: Lusaka Stock Exchange All Share
2025 yılı getirisi: Yüzde 99,59
3- Kolombiya
Endeks Adı: MSCI COLCAP Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 79,85
4- Güney Kore
Endeks Adı: KOSPI Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 79,28
5- Çekya
Endeks Adı: Prague Stock Exchange Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 77,26
6- İsrail
Endeks Adı: TA-35 Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 75,18
7- Şili
Endeks Adı: S&P/CLX IPSA (CLP) TR
2025 yılı getirisi: Yüzde 70,48
8- Macaristan
Endeks Adı: Budapest Stock Exchange Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 69,73
9- İspanya
Endeks Adı: IBEX 35 Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 69,52
10- Slovenya
Endeks Adı: Slovenian Blue Chip Index
2025 yılı getirisi: Yüzde 69,49
2025 yılında en kötü performansı gösteren borsalar ise şu şekilde:
9- Tayland
Endeks Adı: Stock Exchange of Thailand Index
2025 yılı getirisi: Yüzde -2,01
8- Türkiye
Endeks Adı: BIST 100
2025 yılı getirisi: Yüzde -6,69
6- Güney Kore
Endeks Adı: JSE Market Index
2025 yılı getirisi: Yüzde -7,70
5- Filipinler
Endeks Adı: PSEi – Philippine SE Index
2025 yılı getirisi: Yüzde -8,76
4- Arjantin
Endeks Adı: S&P Merval TR (ARS)
2025 yılı getirisi: Yüzde -13,44
3- Danimarka
Endeks Adı: OMX Copenhagen 20 Index
2025 yılı getirisi: Yüzde -13,45
2- Suudi Arabistan
Endeks Adı: Tadawul All Share Index
2025 yılı getirisi: Yüzde -13,65
1- Lübnan
Endeks Adı: BLOM Stock Index
2025 yılı getirisi: Yüzde -25,18
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.