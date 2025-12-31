Küresel piyasalar bir yılı geride bırakırken, borsalar arasında 2,5 kat artış yaşanan ülkeler de görüldü. En çok yükseliş yaşayanlarda Afrika borsaları dikkat çekerken gelişmekte olan piyasalarda da artış da görülüyor. Türkiye ise kayıp yaşayan borsalar arasında yer buldu.

İşte 2025'in kazananları ve kaybettirenleri:

1- Gana

Endeks Adı: GSE Composite Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 150,46

2- Zambiya

Endeks Adı: Lusaka Stock Exchange All Share

2025 yılı getirisi: Yüzde 99,59

3- Kolombiya

Endeks Adı: MSCI COLCAP Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 79,85

4- Güney Kore

Endeks Adı: KOSPI Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 79,28

5- Çekya

Endeks Adı: Prague Stock Exchange Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 77,26

6- İsrail

Endeks Adı: TA-35 Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 75,18

7- Şili

Endeks Adı: S&P/CLX IPSA (CLP) TR

2025 yılı getirisi: Yüzde 70,48

8- Macaristan

Endeks Adı: Budapest Stock Exchange Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 69,73

9- İspanya

Endeks Adı: IBEX 35 Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 69,52

10- Slovenya

Endeks Adı: Slovenian Blue Chip Index

2025 yılı getirisi: Yüzde 69,49

2025 yılında en kötü performansı gösteren borsalar ise şu şekilde:

9- Tayland

Endeks Adı: Stock Exchange of Thailand Index

2025 yılı getirisi: Yüzde -2,01

8- Türkiye

Endeks Adı: BIST 100

2025 yılı getirisi: Yüzde -6,69

6- Güney Kore

Endeks Adı: JSE Market Index

2025 yılı getirisi: Yüzde -7,70

5- Filipinler

Endeks Adı: PSEi – Philippine SE Index

2025 yılı getirisi: Yüzde -8,76

4- Arjantin

Endeks Adı: S&P Merval TR (ARS)

2025 yılı getirisi: Yüzde -13,44

3- Danimarka

Endeks Adı: OMX Copenhagen 20 Index

2025 yılı getirisi: Yüzde -13,45

2- Suudi Arabistan

Endeks Adı: Tadawul All Share Index

2025 yılı getirisi: Yüzde -13,65

1- Lübnan

Endeks Adı: BLOM Stock Index

2025 yılı getirisi: Yüzde -25,18

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.