2025 yılı, otomotiv pazarı için önemli bir kilometre taşı oldu. Nisan ayında kaydedilen satış rakamları yıllık toplam satışları geride bırakacak bir hızla ilerliyor. Bu yıl, otomobil satışları hem yerli hem de yabancı markaların güçlü performanslarıyla büyük bir ivme kazandı.

2025'TE EN ÇOK SATIŞ YAPAN OTOMOBİL MARKALARI

2025 yılının Ocak-Nisan dönemi itibarıyla en çok satan otomobil markaları belirlendi. İşte Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde öne çıkan markalar ve satış rakamları:

Renault – 36.900 adet satış

Toyota – 27.177 adet satış

Fiat – 21.447 adet satış

Volkswagen – 21.245 adet satış

Hyundai – 20.449 adet satış

Peugeot – 20.421 adet satış

BYD – 13.608 adet satış

Opel – 13.476 adet satış

Skoda – 11.877 adet satış

BMW – 11.397 adet satış

Renault, toplam 36.900 adetlik satışla pazarın lideri konumunda bulunurken, Toyota ve Fiat da sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

2025 yılı, otomotiv pazarında tarihi bir yıl olma yolunda ilerliyor. Satışların artışı, otomotiv sektörünün gücünü ve tüketici talebinin yüksek olduğunu gösteriyor. Hem yerli markalar hem de uluslararası devler, bu yılın sonuna kadar rekabeti kızıştıracağa benziyor. Pazarın büyümeye devam etmesi bekleniyor.