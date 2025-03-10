Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. Listede Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'nin performansı dikkat çekerken, dünya futbolunun önemli isimlerini geride bırakması büyük yankı uyandırdı.
2025 YILININ EN GOLCÜLERİ
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 9 gol
- Harry Kane (Bayern Münih) - 9 gol
- Erling Haaland (Manchester City) - 9 gol
- Lautaro Martinez (Inter) - 9 gol
- Mohamed Salah (Liverpool) - 10 gol
- Robert Lewandowski (Barcelona) - 10 gol
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 11 gol
- Vangelis Pavlidis (Benfica) - 11 gol
- Daizen Maeda (Celtic) - 12 gol
- Ivan Toney (Al Ahli) - 14 gol
- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 14 gol
- Marcos Leonardo (Al Hilal) - 15 gol
- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) - 16 gol
- Ousmane Dembele (PSG) - 17 gol
FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ LİSTEDE 2.SIRADA YER ALDI
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, gösterdiği üstün performansla gol krallığında zirveye oynuyor. Sarı-lacivertli formayla büyük etki yaratan Faslı golcü, attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı.
Özellikle Avrupa ve yerel liglerde attığı kritik gollerle adından söz ettiren En-Nesyri, futbol otoriteleri tarafından sezonun en başarılı transferlerinden biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe taraftarları, yıldız golcünün performansını büyük bir heyecanla takip etmeye devam ediyor.
2025 yılının kalan aylarında En-Nesyri'nin zirve mücadelesinin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, listeye giren diğer yıldız futbolcular da yarışta iddialı konumlarını sürdürüyor.