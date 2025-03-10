Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. Listede Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'nin performansı dikkat çekerken, dünya futbolunun önemli isimlerini geride bırakması büyük yankı uyandırdı.

2025 YILININ EN GOLCÜLERİ

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 9 gol

Harry Kane (Bayern Münih) - 9 gol

Erling Haaland (Manchester City) - 9 gol

Lautaro Martinez (Inter) - 9 gol

Mohamed Salah (Liverpool) - 10 gol

Robert Lewandowski (Barcelona) - 10 gol

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 11 gol

Vangelis Pavlidis (Benfica) - 11 gol

Daizen Maeda (Celtic) - 12 gol

Ivan Toney (Al Ahli) - 14 gol

Kylian Mbappe (Real Madrid) - 14 gol

Marcos Leonardo (Al Hilal) - 15 gol

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) - 16 gol

Ousmane Dembele (PSG) - 17 gol

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ LİSTEDE 2.SIRADA YER ALDI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, gösterdiği üstün performansla gol krallığında zirveye oynuyor. Sarı-lacivertli formayla büyük etki yaratan Faslı golcü, attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı.

Özellikle Avrupa ve yerel liglerde attığı kritik gollerle adından söz ettiren En-Nesyri, futbol otoriteleri tarafından sezonun en başarılı transferlerinden biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe taraftarları, yıldız golcünün performansını büyük bir heyecanla takip etmeye devam ediyor.

2025 yılının kalan aylarında En-Nesyri'nin zirve mücadelesinin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, listeye giren diğer yıldız futbolcular da yarışta iddialı konumlarını sürdürüyor.