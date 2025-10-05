22 yaşındaki Anastasia Venza Rusya'nın en güzeli seçildi.

Moskova bölgesini temsil eden Venza, “Miss Rusya 2025” yarışmasında birinciliği elde ederek ülkenin yeni güzellik kraliçesi oldu ve tacı başına taktı.

Venza kraliçe tacıyla beraber 1 milyon ruble para ödülünün de sahibi oldu.

İkincilik Kerç kentinden Alena Lesnyak, üçüncülük ise Sestroretsk’ten Viktoria Makarova'nın oldu.

“Miss Rusya 2025” yarışması için düzenlenen elemelerde, ülkenin 40 bölgesinden 200’den fazla genç kadın başvurdu. Yarışmayı geçtiğimiz yıl Çuvaşistan’dan Valentina Alekseyeva kazanmıştı.

1993 yılından bu yana düzenlenen “Miss Rusya” yarışmasına, 17 ila 23 yaş arasında, boyu en az 173 santimetre olan, Rusya Federasyonu vatandaşı bekar kadınlar katılabiliyor.

Venza ayrıca bu başarısı sayesinde ülkesini 74. Miss Universe yarışmasında Tayland'da temsil edecek.