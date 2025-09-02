Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2025 yılının en önemli astronomik olayı, 7 Eylül Pazar akşamı gerçekleşecek. Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kaplayacağı ve yaklaşık 1 saat sürecek olan Tam Ay Tutulması, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya ile birlikte Türkiye'den de net bir şekilde izlenebilecek.

Pazar akşamı, gün batımından hemen sonra başlayacak olan tutulma, Ay'ın doğuşuyla birlikte etkileyici manzaralar sunacak.

18:28 – Yarı Gölgeli Tutulma Başlıyor: Ay, Dünya'nın yarı gölgesine girmeye başlayacak. Bu evrede Ay'ın parlaklığında sadece hafif bir matlaşma olacağı için fark edilmesi zor olabilir.

19:27 – Parçalı Tutulma Başlıyor: Dünya'nın tam gölgesi Ay'a temas edecek ve Ay'ın kenarından karanlık bir "ısırık" alınmış gibi görünecek. Bu anlar, Türkiye'de Ay'ın doğuş saatlerine denk geleceği için ufka yakın konumda etkileyici bir görüntü oluşacak.

20:30 – Tam Tutulma Başlıyor: Ay, tamamen Dünya'nın gölgesi içine girecek. Bu andan itibaren Ay, Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden kırılarak üzerine düşmesi nedeniyle meşhur "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıla ve bakır rengine bürünecek.

21:11 – Tutulma Maksimum Seviyede: Ay'ın en karanlık ve en kırmızı görüneceği an bu saatte yaşanacak. Gökyüzü fotoğrafçıları için en ideal zaman dilimi olacak.

21:52 – Tam Tutulma Sona Eriyor: Ay, yavaş yavaş Dünya'nın tam gölgesinden çıkmaya başlayacak ve parlak yüzü tekrar belirecek.

22:56 – Parçalı Tutulma Bitiyor: Ay, Dünya'nın tam gölgesinden tamamen çıkarak tekrar dolunay formuna yaklaşacak.

23:55 – Gökyüzü Şöleni Sona Eriyor: Ay, yarı gölgeden de tamamen çıkarak eski parlaklığına kavuşacak ve 2025'in en önemli gök olayı sona erecek.