Alman bankacılık devi Commerzbank ve JPMorgan, 2026'ya ilişkin altın beklentisini yükseltti. Banka, altının ons fiyatının 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini tahmin ederken, gümüş için 50 dolar, platin için bin 700 dolar ve paladyum için bin 400 dolar tahmini yaptı.

Sanayi metalleri için de beklentilerini yükselten Commerzbank, alüminyumun ton fiyatını 2 bin 900 dolar, bakırın ton fiyatını ise 10 bin 500 dolar olarak revize etti.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Alman bankası Commerzbank, 2026'ya yönelik yeni emtia fiyatı tahminlerini paylaştı. Banka, özellikle değerli metaller konusundaki yükseliş beklentisini koruduğunu belirtti. Raporda, altının ons fiyatının önümüzdeki yıl sonunda 4 bin 200 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü yer aldı.

Mevcut durumda 4 bin 100 dolar civarında işlem gören ons altının, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 58'lik bir artış kaydettiği biliniyor. Commerzbank, aynı dönem için gümüşün ons başına 50 dolar, platinin bin 700 dolar ve paladyumun ise bin 400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

SANAYİ METALLERİNDE REVİZYON

Sanayi metallerine ilişkin tahminlerde de revizyona gidildiği açıklandı. Banka, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2 bin 600 dolardan 2 bin 900 dolara yükseltti. Bakır için daha önce 9 bin 600 dolar olan beklenti ise 10 bin 500 dolar olarak güncellendi.

JPMORGAN ALTININ YÜKSELİŞ NEDENİNİNİ AÇIKLADI

Öte yandan ABD'li bankacılık devi JPMorgan'da altın tahmini paylaştı. Buna göre, JP Morgan Private Bank’a göre, altının önümüzdeki yıl ons başına 5 bin doların üzerine çıkması bekleniyor . Bu yükselişin başlıca nedeni, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının alımları. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, verdiği bir röportajda, fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 200 ila 5 bin 300 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu, metalin şu anda işlem gördüğü seviyeden yüzde 25’ten fazla daha yüksek olacak.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, ons altın sabah seansında bir miktar satıcılı seyir sergiliyor. Ons altın sabah 08.49'da 4 bin 104 dolarda hareketleniyor. Kritik 4 bin dolar üzerinde tutunmaya alışan ons altın, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTINDA YATAY SEYİR

Gram altın, ons altında görülen kısmi geri çekilme ve dolar/TL kurundaki rekorların etkisiyle yatay seyir sergiliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altın 5 bin 571 lirada hareketleniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.