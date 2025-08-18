Türkiye yaz mevsimini orman yangınlarıyla geçirdi; haziran, temmuz ve ağustos aylarında çiğerlerimiz yandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 1 Ocak-17 Ağustos arasında 2 bin 239'u ormanda, 2 bin 992'si ise orman dışında olmak üzere 5 bin 231 yangın çıktığı bildirildi. Buna göre yangınların yüzde 57'si orman dışı alanlarda başlamış oldu.

Söz konusu yangınlarda toplam 64 bin 500 hektar (yaklaşık 90 bin 300 futbol sahası) alan yandı.

Yol kenarlarındaki yangınların önemli kısmı sigara izmaritlerinden çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, son haftalarda araçlardaki motor aksamı kaynaklı yangınların ormanlık alana yayıldığını belirterek araç bakımı konusunda vatandaşları uyardı.

Ayrıca orman ve orman dışı alanlarda ateş yakmaktan kaçınılması ve şüpheli dumanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hemen bildirilmesi gerektiği belirtildi.