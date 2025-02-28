Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için teravih namazı saatlerini açıkladı. Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen Müslümanlar, tarih ve saat hakkında araştırmalar yapıyor.
Teravih namazı saatleri, illere göre birkaç dakika farklılık gösterebilmektedir. Ramazan boyunca teravih namazına katılacaklar namazlarını zamanında kılabilmek için imsakiye bilgilerini günlük takip etmeleri gerekiyor.
İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025
Takvime göre, teravih namazı;
İstanbul'da: 20.19
Ankara'da: 20.03
İzmir'de: 20.26
Adana: 19.53
Bursa'da: 20.19
Çanakkale'de 20.29'da kılınacak.