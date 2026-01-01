Sanayide çarkların yavaşladığı, iç talebin daraldığı 2025’te finansmana erişim zorlaşınca tekstil ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda nakit akışı bozuldu; konkordato ve iflaslar artış gösterdi.

İş dünyası, kredi kanallarının daralmasının üretim, istihdam ve kapasite kullanımını olumsuz etkilediğini belirtti.

Karar'ın haberine göre buna karşın bankalar, 11 ayda net kârını 583,1 milyar liradan 842,8 milyar liraya yükseltti.

Sektörün faiz dışı gelirleri 512,3 milyar liraya ulaşırken; EFT, kart, POS ve hesap ücretleri gibi kalemlerin kârlılığa önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Ekonomistler ise komisyon gelirlerindeki artışın “enflasyonla mücadele” söylemiyle çeliştiği yorumunu yaptı.