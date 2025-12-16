2025 Puskas Ödülü'nün sahibi belli oldu… Büyük ödülü Independiente forması giyen Arjantinli oyuncu Santiago Montiel kazandı.
12 Mayıs 2025 tarihinde Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Independiente sahasında, Independiente Rivadavia'yı ağırlamıştı. Ev sahibi ekibin formasını giyen Santiago Montiel, 57'nci dakikada uzun süre akıllardan çıkmayacak bir röveşata golü atmıştı.
24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun attığı gol sosyal medyada da gündem olmuştu. Montiel attığı bu golle 2025 FIFA Puskas Ödülü’nün sahibi oldu.