Dünya Gazetesi’nden Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, Türkiye’de 2025 yılı sonunda enflasyonun %30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, 2026 maaş ve emekli aylığı düzenlemelerinde kritik rol oynayacak.

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında yaklaşık %12 zam alacak.

-Memur ve memur emeklilerinin artışı, toplu sözleşme farkıyla %18’i bulacak.

-Asgari ücret ise hedeflenen enflasyon doğrultusunda yaklaşık %20 oranında belirlenecek.

-2026 yılı için enflasyon hedefi %16 olarak belirlendi.

VERGİ VE HARÇLARDA ÇELİŞKİŞİ UYGULAMA

Özgür Erdursun’un değerlendirmesinde dikkat çeken noktalardan biri de devletin gelir politikaları. Maaş zamları enflasyon hedefiyle sınırlı tutulurken vergiler ve harçlar çok daha yüksek oranlarda artırılıyor.

Vergiler, harçlar ve trafik cezaları yılda birkaç kez %50–%70 aralığında yükseltilebiliyor.

Bu durum, çalışanların ve emeklilerin alım gücünü ciddi biçimde zorluyor.

BORÇLA ÇEVRİLEN HAYAT

Erdursun’un yazısında vurguladığı bir diğer nokta ise borçlanma gerçeği. Gelirlerin fiyatlara yetişmemesi vatandaşları borca yöneltiyor.

-Kredi kartı ve tüketici kredisi borçları hızla yükseldi.

-Tasarruflar tükendi, birçok kişi mal varlığını satmak zorunda kaldı.

-Zorunlu giderler ise artarak devam ediyor.

-Toplumun geniş kesimleri, “borçla dönen” bir hayata mahkûm oluyor.

AVRUPA'DAN ÖRNEK ÇÖZÜMLER

Erdursun, Avrupa’daki uygulamalara da dikkat çekiyor. Birçok ülke, çalışanları enflasyona karşı korumak için farklı mekanizmalar geliştirmiş durumda:

Almanya: İşverenler, çalışanlarına 3.000 Euro’ya kadar vergiden muaf “enflasyon tazminatı” ödeyebiliyor.

Fransa: Asgari ücret enflasyona endekslenmiş durumda. Belirli eşiğin aşılmasıyla otomatik zam yapılıyor.

Belçika, Lüksemburg, Slovenya: Maaşlar, yaşam maliyeti endeksine göre otomatik güncelleniyor.

İskandinav ülkeleri: Güçlü sendikalar sayesinde ücretlerde hem enflasyon hem refah payı dikkate alınıyor.

Bu sistemler, çalışanların alım gücünü korumanın ötesinde yaşam standartlarını yükseltmeyi de amaçlıyor.

TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

-Maaşlar enflasyonun üzerinde artırılmalı.

-Emekli ve memur maaşlarına refah payı eklenmeli.

-Vergi ve harç artışları dengelenmeli.

-Toplu sözleşmeler güçlendirilmeli.

-Avrupa’daki gibi otomatik endeksleme ve enflasyon ikramiyesi sistemleri hayata geçirilmeli.

'KALICI REFAH İÇİN POLİTİKA DEĞİŞİMİ ŞART'

Erdursun’un yazısına göre, enflasyonun düşmesi tek başına yeterli değil. Devlet, bir yandan maaş artışlarını sınırlarken diğer yandan vergileri yüksek oranlarla artırdığında çalışan ve emekli için refahın artması mümkün olmuyor.

Gerçek çözüm, hem fiyat istikrarını sağlamak hem de ücret politikalarını Avrupa’daki örneklere benzer şekilde yeniden kurgulamaktan geçiyor. Aksi halde alım gücü kaybı, önümüzdeki yıllarda da en önemli toplumsal sorun olmaya devam edecek.