Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 artışla, net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı bugün saat 18.00'de bakanlıkta başladı.

2026 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin çalışmalarını sürdüren komisyon, 2'nci toplantısını 18 Aralık'ta tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye işçi tarafı katılım göstermezken, toplantıda ekonomik veriler, istatistikler ve ilgili raporlar komisyon üyelerine sunulmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının sona ermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi.

TOPLANTIYA İŞÇİ KESİMİ KATILMADI

Bu yıl asgari ücret gündeminde, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazı öne çıktı.

Komisyonunun üye yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, üye yapısının değiştirilmemesi üzerine yapılan ilk iki toplantıya katılmamıştı.

TÜRK-İŞ, son toplantıda da yer almadı

2025'TE ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Asgari ücret, 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.