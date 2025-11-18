Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kaldı. Komisyon 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için toplantıların aralık ayında başlayacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, komisyondaki tüm tarafların memnun olacağı bir oranda mutabık kalacağı bir anlaşma umduğunu belirtti.

Diğer yandan yeni asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanları değil pek çok vatandaşı etkileyecek. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte kıdem tazminatından işsizlik ödeneğine, genel sağlık sigortası priminden staj ücretine kadar pek çok kalemde değişiklik yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak

KIDEM TAZMİNAT TABANI

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş artışlarındaki katsayı ile hesaplanıyor. Son olarak temmuz ayında memur maaşlarında gerçekleşen artışın ardından kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira olarak belirlenmişti.

STAAJYER MAAŞI

Asgari ücretle birlikte artış gösteren kalemlerden biri de stajyer maaşları olacak. İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarındaki staj ücreti yeni asgari ücretle birlikte artış gösterecek.

GSS PRİMLERİ

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Buna göre hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.

Bunların dışında yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı da revize edilecek.