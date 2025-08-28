Türkiye’de milyonların merakla beklediği 2026 maaş artışları şekillenmeye başladı. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve memur emeklileri için zam oranları belli olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile asgari ücret için de güçlü senaryolar gündeme geldi.

Memur maaşları sonrası herkes "2026 asagari ücret ne kadar olacak? Ne kadar zam gelecek? Emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?" sorularına cevap aramaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise 2026 asgari ücret ve emekli maaş zammını tek tek hesaplayarak hem oran hem de rakam verdi.

2026 ASGAR İ ÜCRET ZAMMI İ Ç İN Y Ü ZDE 20 BEKLENTİSİ

2026 Ocak ayında asgari ücrette yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılmasının beklendiğini söyleyen SGK Uzmanı Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında yüzde 20'lik bir zam sonrası asgari ücretin net 26 bin 525 liraya yükselebileceğini söyledi.

2026'DA EMEKL İ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli aylığı 16.881 lira seviyesinde. Yapılacak zam oranı, 2025 yılının enflasyon oranına göre belirlenecek.

Masadaki senaryoları tek tek sıralayan Erdursun, zam hesabını şöyle yaptı;

SENARYO 1: ENFLASYON Y Ü ZDE 24

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 11 toplu sözleşme + enflasyon farkıyla toplam %12,4 zam + 1.000 lira seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Sadece enflasyon farkı → Yüzde 6,3 artış

SENARYO 2: ENFLASYON Y Ü ZDE 30

Memur ve memur emeklileri: YÜZDE 11 toplu sözleşme + farkla birlikte toplam Yüzde 18,4 zam + 1.000 lira seyyanen artış

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Enflasyon farkı → Yüzde 12 artış

EN D Ü Ş ÜK EMEKL İ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor.

%24 enflasyon senaryosunda: Yüzde 6,3 artışla maaş 17.945 TL’ye çıkacak.

%30 enflasyon senaryosunda: Yüzde 12 zamla maaş 18.950 TL olacak.

Memur ve memur emeklileri ise hem toplu sözleşme zammı hem de seyyanen artış sayesinde daha yüksek bir iyileştirme görecek.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Öte yandan Memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Yeni dönemde 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2026 Ocak ayından itibaren maaşlara 1.000 TL seyyanen artış eklenecek

Ancak maaş artışlarının belirlenmesinde en kritik unsur, 2025 yılının sonunda gerçekleşecek enflasyon oranı olacak. Çünkü toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak.