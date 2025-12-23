Asgari ücret yüzde 27 zam gelerek 22 bin 104 liradan 28 bin 75 liraya yükseldi. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde yeni tutarlar da belli oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor.

İşsizlik maaş en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek 20 bin 644 TL olarak uygulanıyordu. Yeni işsizlik maaşı 13 bin 111 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 221 TL oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyordu. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda oran yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilecek.

Bu rakam en düşük 277 TL, en yüksek 2 bin 80 TL olarak uygulanıyordu.

Zamların ardından doğum borçlanması en düşük 352 TL, en yüksek 2.641 TL oldu.

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler mevcut durumda ayakta tedavide günlük 580 TL, yatarak tedavide de 435 TL günlük rapor parası alıyordu.

Zamlar sonrası rapor ücretleri ayakta tedavide günlük 736,66 TL, yatarak tedavide de 552,50 TL oldu.

STAJYER MAAŞLARI

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor.

Mevcut durumda stajyerler 6 bin 630 TL maaş alıyordu. Yeni durumda stajyer maaşı 8 bin 421 TL oldu.

GSS

SGK, GSS primini aylık 780,17 TL olarak uyguluyordu. Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanan prim oranı yeni kararla yüzde 6’ya çıkarıldı. Bu kararla 1 Aralık 2025 itibarıyla aylık GSS primi 780,17 liradan 1.560,33 liraya yükseldi.

Zammın ardından GSS primi aylık 1.981 TL oldu.



KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücret brüt olarak 28.075 TL'ye yükseldi, bu da kıdem tazminatında en düşük ödeme miktarını belirledi. Yani, 2026 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle işyerinden ayrılanlara en az 33.030 TL kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı ile belli olacak.

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi, 780,09 TL’den yüzde 27 artışla 990,79 TL’ye çıkarıldı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyordu. Yeni düzenleme ile asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla prim ödenemeyecek.

Zamdan önce en düşük prim tutarı 8 bin 321 TL, en yüksek prim ise 62 bin 407 TL seviyesindeydi. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 10 bin 568 TL, en yüksek prim ise 79 bin 264 TL oldu.