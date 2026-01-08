Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uzun süredir merakla beklenen bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni rakamı duyurdu. Bakanlıkta düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2026 yılının ilk altı ayı için geçerli olacak bedelli askerlik tutarını kamuoyuyla paylaştı.

Tuğamiral Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi doğrultusunda yapılan hesaplamayla bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Söz konusu tutarın, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre hesaplandığını belirten Aktürk, başvuruların 7 Ocak itibarıyla başladığını ifade etti.

Aktürk ayrıca personel temini sürecine ilişkin önemli tarihler de paylaştı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları 18 Ocak’a kadar devam edecek.

MSB ve bağlı kurumlarda görev almak isteyen memur ve sözleşmeli personel adayları ise 25 Ocak’a kadar başvuru yapabilecek. Millî Savunma Üniversitesi askerî öğrenci aday belirleme sınavı başvurularının son tarihi ise 29 Ocak olarak açıklandı.