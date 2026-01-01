Açlık ve yoksullukla boğuşan vatandaş yeni yıla yine zamlarla uyandı. Evi ya da arabası olan, arabasını satan, otobüse-dolmuşa binen, yürüyen, telefonla konuşan, kısaca nefes alan herkes vergiyi, cezayı, harcı zamlı ödeyecek. Vatandaşın bütçesini sarsacak vergiler, iktidarın lüks harcamalarına gidecek.

Bu yıl için yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 25.49 oldu. İktidar bazı vergileri yüzde 18.95’e düşürürken, köprü ve otoyollar başta olmak üzere birçok alanda zam oranını indirime yetkisini kullanmadı.

Evi olmayanlar artan kiralar yüzünden zorlu bir yıl yaşarken evi olanları da bu yıl yüklü vergiler bekliyor. Evi sahipleri Emlak Vergisi’ni 2 kat zamlı ödeyecek. 2026’dan sonraki emlak vergileri de artık YDO’nın yarısı yerine tamamı kadar zamlanacak. Rayiç yükseldiği için tapu harçlarında 2 kata varan artışlar olacak. Ev alan ve ev satanların ödeyeceği harçlara uygulanacak cezalar da bu yıldan itibaren 4 kat arttırıldı. Evini kiraya verenler bu yıl daha fazla harç ve vergi ödeyecek.

Yeni yıla yüzde 25’i bulan vergi zamlarıyla ‘Merhaba’ dedik.

ARABASI OLAN YANDI

Maliye’nin en büyük vergi müşterileri haline getirilen taşıt sahipleri bu yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) yüzde 18.95 zamlı ödeyecek. Araç sahipleri muayene ücretleri, bakım, onarım, trafik sigortası ve kaskoyu yüklü zamlarla ödeyecek. Notere giden, kamu kurumlarına beyanname veren, pasaport veya ehliyet alan, kimlik çıkaran, ehliyetini kimliğini kaybeden ve yurt dışına çıkan herkesin vergisi yüzde 19 ile yüzde 25.49 oranında zamlandı.

Trafik cezaları katlanacak

İktidar, trafik cezalarını olağanüstü seviyelerde artırmak için Trafik Kanunu’nda köklü değişiklikler yapan yasa teklifini Meclis’e getirdi. Şimdilik Meclis’te bekletilen teklif kabul edilirse, trafik cezaları artacak. Bu değişiklik yapılmasa da mevcut trafik cezaları bugünden itibaren YDO kadar yüzde 25.49 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmek ve en düşük radar cezası 2 bin 721 lira olacak. Aracını yanlış yere park edene 1.246 lira, alkollü araç kullanana 11 bin 632 lira ceza kesilecek.