,2026 yılı, çalışanlar için uzun tatil fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleştiği takvim sayesinde, yıllık izinden yalnızca 14 gün kullanarak toplam 43 gün tatil yapılabilecek. Özellikle bayramlar ve ulusal resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi, izin planlamasını daha verimli hale getiriyor. Doğru tarihlerde alınacak izinlerle çalışanlar, uzun soluklu dinlenme imkânı yakalayabilecek. Uzmanlar, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin izin planlarını şimdiden yapmasının hem iş düzeni hem de tatil maliyetleri açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.