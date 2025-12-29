Yeni yılda asgari ücrette yapılan artışın maliyetlere etkisi nedeniyle birçok sektörde fiyat artışları gündeme gelecek. Pek çok kalemi etkileyecek zamlar sofraları da vuracak mı? Vatandaşın beklediği açıklama sonunda geldi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilogram fiyatına ilişkin bilgi verdi. Balcı, yeni yılda ekmek fiyatlarının belirlenmesinde il bazlı komisyon kararlarının esas alınacağını, ancak ülke genelinde kilogram fiyatının 75 liranın üzerine çıkmayacağını ifade etti.

Balcı, ekmek üretim maliyetlerinin bölgelere göre farklılık gösterebildiğini, buna rağmen fiyat istikrarının korunması amacıyla üst sınırın belirlendiğini söyledi. Kilogram fiyatının, gramaj ve satış fiyatı üzerinden il komisyonları tarafından hesaplanacağı kaydedildi.