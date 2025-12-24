Tebliğe göre, noter işlemlerinde kullanılan değerli kâğıtların yeni satış bedelleri şöyle:

İkamet izni bedeli: 964 TL

Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL

Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 298 TL

Pasaport bedeli: bin 351 TL

Kimlik kartı, sürücü belgesi ve araç tescil ücretleri

Sürücü belgesi ve çalışma karnesi: bin 690 TL

Kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı: 220 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 440 TL

Aile cüzdanı bedeli: bin 202 TL

Motorlu araç tescil belgesi: bin 511 TL

İş makinesi tescil belgesi: bin 251 TL

Diğer belge ücretleri

Banka çeki (her bir yaprak): 95 TL

Mavi kart: 220 TL

Yabancı çalışma izni ve muafiyet belgesi: 964 TL

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.  