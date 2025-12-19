ABD’de kasım ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesine rağmen piyasalarda sınırlı bir tepki oluştu. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, söz konusu verilerin FED’in faiz indirim sürecine etkisini ve önümüzdeki döneme ilişkin küresel piyasa beklentilerini değerlendirdi.

FED’DEN ŞİMDİLİK İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Kasım ayında ABD’de manşet TÜFE yüzde 2,7, çekirdek TÜFE ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan verilere rağmen piyasaların güçlü bir tepki vermediğini belirten Eryılmaz, bunun temel nedeninin aylık enflasyon hesaplamalarındaki belirsizlik olduğunu ifade etti.

Aralık ayında enerji fiyatları ve bazı kalemlerdeki artışlarla birlikte daha sağlıklı verilerin görülebileceğini vurgulayan Eryılmaz, FED’in şimdilik iki faiz indirimi beklentisini koruduğunu söyledi. Daha fazla faiz indirimi için verilerde belirgin bir bozulma gerektiğini dile getirdi.

2026’DA FED’İN YOL HARİTASI VERİLERE BAĞLI

FED’in yapısal olarak kolay yön değiştiren bir kurum olmadığını vurgulayan Eryılmaz, yeni başkanın daha güvercin olması ihtimaline rağmen FOMC içindeki dengelerin belirleyici olacağını ifade etti. Mevcut koşullarda iki faiz indiriminin makul olduğunu belirten Eryılmaz, verilerin desteklemesi halinde üç indirimin de gündeme gelebileceğini söyledi.

2026’DA ALTINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Genel olarak altın fiyatlarında yönün yukarı olmaya devam edeceğini belirten Eryılmaz, ons altın tarafında minimum 4 bin 600 dolar, maksimum ise 5 bin dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

Ons altında yükseliş beklentisinin temelinde, bu yıl altını destekleyen ana etmenlerin önümüzdeki yıl da varlığını sürdüreceği görüşünün yattığını söyleyen ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, FED’in mevcut durumda iki faiz indirimi beklentisinin öne çıktığını hatırlattı. Verilerin seyrine bağlı olarak bu indirimin üçe, hatta dörde çıkabileceğini belirten Eryılmaz, böyle bir senaryonun altın için destekleyici olacağını vurguladı. ABD’de yaklaşan ara seçimlerin yaratacağı belirsizliğin de altını destekleyen bir diğer unsur olduğuna dikkat çekti.

Merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini belirten Eryılmaz, ETF’ler tarafında dönem dönem perakende yatırımcıların etkisiyle oluşan “FOMO” algısının da altına olan talebi canlı tuttuğunu söyledi. Bu koşullar altında ons altın için 4 bin 200 dolar ile 5 bin dolar bandının mümkün olduğunu ifade etti.

Altın fiyatlarında belirli bir yükseliş paterni izlendiğini kaydeden Eryılmaz, fiyatların önce güçlü bir ralli yapabileceğini, ardından bir süre dinlenme sürecine girebileceğini, sonrasında ise verilerle birlikte yeni bir yükseliş dalgası görülebileceğini belirtti. Bu çerçevede altının yüksek seviyelerde kalıcı olabileceğini, ancak volatilitesinin çok güçlü olmayacağını sözlerine ekledi.

Eryılmaz, ons altında dönemsel ralliler ve ardından dinlenme süreçleri görülebileceğini, ancak yüksek seviyelerde kalıcılığın devam edeceğini ifade etti. Altında volatilitenin sınırlı olacağını, ancak yönün yukarı kalacağını belirtti.

GÜMÜŞ DAHA VOLATİL OLACAK

Gümüş tarafında altınla aynı görünümün söz konusu olmadığını belirten Eryılmaz, gümüşte de yükseliş beklentisi bulunduğunu ancak 150–200 dolar gibi seviyelerin şu aşamada gerçekçi olmadığını ifade etti. Gümüşün, altına kıyasla çok daha volatil bir seyir izleyeceğini söyleyen Eryılmaz, bu volatilitenin 2025 yılından daha yüksek olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Bu nedenle kıymetli madenler tarafında altına ağırlık verilmesinin daha doğru olacağını belirten Eryılmaz, gümüşte ise trend başladığında pozisyon alınması, trendin sona yaklaşmasıyla birlikte pozisyonların kapatılması gerektiğini söyledi. Gümüşte elde edilen getirinin ardından ağırlığın azaltılmasının ve pozisyonların duruma göre artırılıp azaltılmasının daha sağlıklı bir strateji olacağını vurguladı.

Gümüş fiyatlarında dönem dönem düzeltmeler yaşanabileceğini ifade eden Eryılmaz, buna rağmen önümüzdeki yıl için 60, 70 ve 80 dolar seviyelerinin görülebileceğini, özellikle 70–80 dolar bandının rahatlıkla test edilebileceğini öngördüğünü kaydetti.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Gram altın tarafında dolar/TL’de sınırlı hareket beklendiğini belirten Eryılmaz, ons altındaki yükselişin gram fiyatını destekleyeceğini söyledi. İlk çeyrekte 6 bin 500–6 bin 600 lira seviyelerinin görülebileceğini, 2026 içinde ise 7 bin liranın üzerine çıkılabileceğini ifade etti.

2026'DA EURO DAHA ÇOK YÜKSELECEK

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dolar ve Euro beklentilerini açıkladı. Eryılmaz, "2026 yılı sonu beklentim. 52 TL. Onun daha ötesinde bir hareket beklemiyorum. Evet, piyasaya baktığımda 53 TL'nin üzerinde bir beklenti, güvenilir kurumlar tarafında görmedim açıkçası. 51 - 53 TL arası beklentilerin şekillendiğini görüyorum genel olarak. Ben de 52 TL bekliyorum.

Euro TL tarafına baktığımda yani Euro TL'deki hareketin Dolar TL'ye göre daha güçlü olacağını düşünüyorum. 62,50 TL bekliyorum yıl sonu için. Yine orada da beklentilere baktığımda 61,00 65,00 arası şekillendiğini görüyorum. Ama benim 62,50 TL 63,00 civarı Euro TL olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de güçlü büyümenin doları destekleyebileceğini, ancak FED’in daha fazla faiz indiriminin euroyu öne çıkarabileceğini belirten Eryılmaz, 2026 yılında genel olarak dolarda zayıflık, euroda ise değerlenme beklentisi olduğunu söyledi.

BORSA İSTANBUL İÇİN DAHA OLUMLU BEKLENTİ

"2026'da 2025'e göre daha olumlu bir borsa bekliyorum. Biraz daha yükselişin belirgini bekliyorum. Ekonomi dışı borsayı etkileyecek, piyasada belirsizlik yaratacak içeride bir haber akışı olmamalı. Çünkü siyasi kaynaklı haber akışları borsayı çok baskıladı." diyen Eryılmaz, iç ve dış siyasi belirsizliklerin sınırlı kalmasının kritik olduğunu vurguladı.

Eryılmaz ayrıca, enflasyonun yüzde 23 seviyelerine, politika faizinin ise yıl sonunda yüzde 28 civarına gerilemesi halinde BIST 100 endeksinde 14 bin–14 bin 500 seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

Eryılmaz, siyasi belirsizliklerin artması halinde faiz indirimlerinin zorlaşacağını ve bunun borsayı baskılayacağını ifade etti. Bu nedenle ekonomik istikrarın piyasa performansı açısından belirleyici olacağını söyledi.

2026’DA ÖNE ÇIKABİLECEK SEKTÖRLER

Faiz indirimlerine duyarlı sektörlerin öne çıkacağını belirten Eryılmaz, bankalar, holdingler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, çimento ve taş-toprak sektörlerini sıraladı. Bunun yanında perakende, havacılık, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde de 2026 yılında daha belirgin hareketler görülebileceğini ifade etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.