Otomotiv dünyası her zamankinden daha karmaşık. Yalnızca yakıtla çalışan yeni bir model veya hibrit veya plug-in hibrit olarak elektrik desteği sunan bir model satın alabilirsiniz. Ya da gazı tamamen atlayabilir ve yalnızca pil gücüne güvenebilirsiniz.

Uzun vadeli EV planlarının küçültülmesiyle birlikte, birçok üretici hibritlere ve yeni nesil içten yanmalı motorlara odaklanmak için rotasını değiştiriyor. Bu, otomobil üreticilerinin herkes için bir şeyler sunmasıyla pazarın yakında daha çeşitli görüneceği anlamına geliyor.

2026'da satışa çıkacak veya piyasaya sürülecek araçlardan bazılarına birlikte göz atalım. İşte çıkacak en iyi 13 model...

Alfa Romeo Stelvio



Alfa Romeo Stelvio, tamamen elektrikli taahhüdünden geri adım atan birçok modelden biri. Jeep Wagoneer S ve Dodge Charger EV'leri destekleyen aynı platformda yer alacak olsa da, Stelvio şimdi satışa çıktığında benzinli ve hibrit varyantlar sunmaya hazırlanıyor. Bu gerçekleştiğinde, BMW iX3 ve Mercedes-Benz GLC-Serisi'nde rakiplerini görecek ve ikincisi birden fazla elektrikli seçenek sunacak.

Bentley Urban SUV



Bentley, Bentayga'nın hemen altına yerleştirilmiş daha küçük, elektrikli bir SUV ile (biraz) küçülüyor. Şimdilik, otomobil üreticisi ona sadece "Urban SUV" diyor, ancak bebek Bentayga'nın 2026'da piyasaya sürülmeden ve 2027'nin başlarında satışa çıkmadan önce gerçek bir isme sahip olması gerekiyor. Performans veya menzil gibi detayları bilinmiyor.

BMW 3 Serisi / EV



iX3 elektrikli SUV'nin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesinin ardından BMW, 2026'da benzinli ve elektrikli güç aktarma organları seçenekleriyle tamamlanan yeni 3 Serisi'ni tanıtacak. Neue Klasse konseptine gevşek bir şekilde dayanan yeni 3 Serisi, dramatik, retro görünümü bir dizi gaz motoru ve tamamen elektrikli bir pil paketi ile eşleştirecek.

Genesis GV90



Yeni Genesis modellerinin yavaş yavaş piyasaya sürülmesi, Kia EV9 ve yakın zamanda piyasaya sürülen Hyundai Ioniq 9'un üzerine yerleştirilmiş tam boyutlu tamamen elektrikli bir amiral gemisi SUV ile devam ediyor. GV90'ın, aerodinamik stile ve tüm yolcuların uzanması için geniş iç alana sahip üç sıralı bir crossover olması muhtemeldir. Lucid Gravity ile karşı karşıya geldiğinde yüksek bir fiyat farkı olması bekleniyor.

Lamborghini Revuelto SV



V-12 hibrit amiral gemisi süper otomobilinin varsayımsal birçok sürümünün ilki olan Revuelto SV, zaten güçlü olan süper otomobili hiper otomobil alanına itebilir. SV'yi bu yıl içinde bekliyorduk, ancak son raporlar bunun yerine 2026'da bir lansman beklediğimizi gösteriyor. Her iki durumda da, büyük aero yükseltmelerinin daha fazla gücün yanı sıra çılgın görünümüne katkıda bulunmasını bekleniyor. En azından, Revuelto 1.001 beygir gücü ile geliyor ve bu özellik için yurtdışı fiyatı 600.000 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Mazda Rotary Sports Car



Mazda, uzun zamandır beklediğimiz RX-7'nin halefini nihayet üretiyor. Şirket, birkaç yıl önceki Iconic SP konseptine dayanan yeni bir spor otomobil üzerinde çalıştığını ve bir tür döner güce sahip olacağını doğruladı. Ancak ayrıntılar hala oldukça zayıf ve üretim versiyonunun 2026'nın sonlarında veya 2027'nin başlarında ortaya çıkmasıyla en azından gelecek yıla kadar prototiplerini yollarda görmeyi beklemiyoruz.

Mercedes-AMG GT XX



Bu listedeki tüm konseptler arasında Mercedes-AMG GT XX, üretime en yakın görünüyor. Üç motorlu tamamen elektrikli güç aktarma organı hakkında, 1.341 beygir gücü iddia edilen çıktı ve saatte 233 mil tahmini azami hız gibi ayrıntılar açıklandı. "Dört kapılı bir süper otomobil" olarak faturalandırılan GT XX, eşit derecede etkileyici özelliklere sahip olması bekleniyor.

Porsche 718 Boxster / Cayman EV



Porsche'nin EV spor otomobil pazarına ilk girişi planlandığı gibi gitmiyor. Geliştirmedeki gecikmelere rağmen, orta motorlu (orta batarya) coupe ve roadster ikizlerinin devam ettiği ve gaz modellerinin üretiminin yıl bitmeden sona ermesi planlanıyor gibi görünüyor. Yine de Porsche, gazla çalışan Macan'ın ömrünü uzattığı için planları değiştirilirse de şaşırmayız.

Porsche Cayenne EV



Kendisinden önceki Macan'ın ayak izlerini takip eden Porsche Cayenne, 2026 için planlanan üretim versiyonuyla EV muamelesi görecek. Elektrikli SUV'nin bir versiyonunu bu yılın başlarında görebiliriz, ancak Porsche, üretim versiyonunun en az 2026'ya kadar gelmeyeceğini söylüyor. Bunu yaptığında, Cayenne EV, otomobil üreticisinin Premium Platform Electric (PPE) 800 voltluk mimarisini 600 beygir gücü civarında bir yere sığdıracak.

Rivian R2



Elektrikli macera markası, R2'nin tanıtımıyla ürün gamını ilk kez genişletiyor. R1S/R1T utes'in altında yer alan R2, kutu gibi kompakt bir crossover. Diğerlerinde olduğu gibi, aktarma organları için bir, iki veya üç elektrik motoru seçme gücüne sahip R2'yi özelleştirmenin sayısız yolu vardır. Rivian, 2026'daki lansman tarihini engelleyen gecikmeler yaşamadığı için diğer EV üreticilerinden daha iyi bir konumda.

Scout Terra / Traveler



Volkswagen'in yeni satın aldığı kamyon markası Scout, yakında çıkacak iki modeliyle geri döndü. Rivian'ın R1S ve R1T'sine benzer şekilde yeni bir kamyonete ve aynı platform üzerine inşa edilmiş yeni bir SUV'ye güç sağlayacak aktarma organları da elektrikli. Scout'a avantaj sağlamak, toplam mesafeyi 500 mile çıkaracak gaz destekli bir menzil genişleticidir. Scout üretime yaklaştıkça daha fazlasını öğreneceğiz.

Toyota FJ Cruiser



FJ Cruiser kısa süre sonra yeniden doğuş görüyor, ancak muhtemelen en son 2014'te satılan sözde retro model olmayacak. Daha önce Toyota, patent başvuruları bize umut vermeye devam ederken, daha küçük bir kutu gibi arazi aracının siluetini alay etmişti. Toyota aksini söyleyene kadar bu coşku dalgasını sürdüreceğiz. Son endüstri trendlerini takip ederse, FJ Cruiser tamamen elektrikli olmayacak.

Toyota RAV4



RAV4, 2024'te en çok satan yolcu crossover oldu. Doğal olarak Toyota, tarifi yeniden yapmadan formülü sallamaya dikkat etti. Altıncı nesil RAV4, giden modele tanıdık bir tasarıma sahip ve şimdi yalnızca hibrit bir ürün yelpazesi sunmak için Camry'ye katılıyor. Plug-in varyantları bir kez daha satışa sunulurken, bir GR Sport ilk kez seriye katılıyor. Tarife dünyasında, yüz binlercesinin yakında sokaklara çıkması bekleniyor.