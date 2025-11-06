Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim enflasyonu verilerini açıklanmasıyla 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeniden değerleme oranı, pasaport ve ehliyet harçları, araç muayeneleri, trafik cezaları, kimlik ve noter ücretleri gibi birçok kaleme yeni yılda otomatik olarak zam geleceğini ifade ediyor.

DW Türkçe'nin haberine göre; yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt harcının 2025'te 45 bin 614 TL iken 2026'da yaklaşık 57 bin 245 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Buna paralel olarak yurt dışına çıkış harcı da 1.000 TL'den 1.255 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

Bir yıllık pasaport harcı 2026'da 3 bin 449 TL'den yaklaşık 4 bin 329 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı ise 8 bin TL'den 10 bin 40 TL'ye yükselecek. Kimlik işlemlerinde de T.C. kimlik kartı kayıp bedeli 370 TL'den yaklaşık 464 TL'ye çıkacak.

Araç sahipleri için zorunlu olan muayene ücretlerinin otomobil sınıfında 2 bin 620 TL'den yaklaşık 3 bin 288 TL seviyesine yükseleceği hesaplanıyor. Trafik cezalarının taban tutarı da aynı oranda artacağından, en düşük radar cezası 2 bin 167 TL'den yaklaşık 2 bin 719 TL'ye çıkacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) en düşük rakamın (1300 santimetreküp ve aşağısı) 5 bin 803 TL'den yaklaşık 7 bin 283 TL'ye ulaşması bekleniyor. A, A1, A2, F sınıfı ehliyet harcı 1.183 TL'den yaklaşık 1.485 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 5 bin 678 TL'den 7 bin 127 TL'ye yükselecek.

Özel İletişim Vergisi'nin 570 TL'den 715 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor; bu da özellikle yeni hat ve cihaz işlemlerinde toplam maliyeti yukarı çekecek.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ZAMLANACAK

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücretleri 2026'da 47 TL'den yaklaşık 59 TL'ye çıkacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi 80 TL'den 100,40 TL'ye yükselecek. Avrasya Tüneli'nde gece tarifesi 112,5 TL'den 141 TL'ye, gündüz tarifesi ise 225 TL'den yaklaşık 282 TL'ye çıkması bekleniyor.

Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde geçiş ücretlerinin 2026'da 795 TL'den yaklaşık 998 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde otoyollarında da en uzun mesafe baz alınarak benzer oranlarda artış gerçekleşecek.

ÜRETİCİLER DAHA ERKEN ÜST DİLİME GİRECEK

2025'te 158 bin TL olan ilk vergi diliminin 2026'da yaklaşık 200 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Çalışanların yıl içinde aldığı ücret artışları bu eşiği daha kısa sürede aşacağı için, geniş bir kesim mart ayından itibaren yüzde 20'lik ikinci vergi dilimine girerek daha yüksek vergi ödeyecek. Bu da net maaşın yıl ilerledikçe reel olarak düşmesine yol açacak.