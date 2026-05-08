Dünya Kupası denince akıllara gelen isimlerden biri olan Shakira, turnuva sahnesine geri dönüyor. Kolombiyalı yıldız, 2026 Dünya Kupası’nın resmi şarkısı “Dai Dai” için yeniden mikrofon başına geçti. Burna Boy ile birlikte hazırlanan şarkının 14 Mayıs’ta dinleyiciyle buluşacağı belirtildi.