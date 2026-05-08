Dünya Kupası denince akıllara gelen isimlerden biri olan Shakira, turnuva sahnesine geri dönüyor. Kolombiyalı yıldız, 2026 Dünya Kupası’nın resmi şarkısı “Dai Dai” için yeniden mikrofon başına geçti. Burna Boy ile birlikte hazırlanan şarkının 14 Mayıs’ta dinleyiciyle buluşacağı belirtildi.





SHAKİRA'DAN PAYLAŞIM Shakira, yeni şarkısını Brezilya'daki Maracanã Stadı'ndan paylaştığı videoyla duyurdu. Videoda farklı milli takımların renklerini taşıyan dansçılar dikkat çekerken, geçmiş Dünya Kupalarına ait resmi toplara da yer verildi. 2010'DA BÜYÜK BAŞARI YAKALAMIŞTI Sosyal medya kullanıcıları tarafından bu detaya Shakira'nın turnuva tarihindeki unutulmaz performanslarına gönderme olduğu yorumları yapıldı. Ünlü şarkıcı daha önce 2010 Dünya Kupası için seslendirdiği "Waka Waka (This Time for Africa)" şarkısıyla büyük başarı yakalamıştı. 2014'TE DE SAHNEDEYDİ Shakira ayrıca 2006 Dünya Kupası'nda "Hips Don't Lie", 2014 Dünya Kupası'nda ise "La La La (Brazil 2014)" performanslarıyla sahne almıştı. ABD, KANADA VE MEKSİKA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR 2026 Dünya Kupası ise 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

