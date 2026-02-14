2026 Kış Olimpiyatları’nda buz dansı müsabakasında şike iddiası gündem oldu. Amerikalı çift Madison Chock ve Evan Bates'in birçok jüri tarafından birinci sırada gösterilmesine rağmen gümüş madalya kazanmasıyla tartışmalara yol açtı. Fransız bir jürinin puanlarındaki tutarsızlık, kayırmacılık şüphelerini artırdı ve skandal patlak verdi.

Guillaume Cizeron ve Laurence Fournier Beaudry tartışmalı bir zafer elde etti.

FRANSIZ JÜRİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yarışmada altın madalya, toplam 225,82 puanla Fransız çift Laurence Fournier Beaudry ve Guillaume Cizeron'a gitti. Yarışmanın favorisi olarak gösterilen ABD'li çift Madison Chock ve Evan Bates'in 1,43 puan önünde yer alan Fransız çiftin zaferi, tartışmaları beraberinde getirdi.

Ritmik dans bölümünde Madison Chock ve Evan Bates, Fransız rakiplerinin 0,46 puan gerisinde kaldı. Fransız jüri üyesi, Fransız çifte ABD'li çiftinden 5,74 puan daha yüksek bir puan vererek, genel ortalamaya kıyasla önemli bir fark yarattı. Serbest dans bölümünde de, 9 jüri üyesinden 5'i Madison Chock ve Evan Bates'i birinci sıraya yerleştirse de Fransız jüri üyesi, Fransız çifte ABD'li rakiplerinden daha yüksek puan vererek dengeleri bozdu. Juri üyelerinin çoğunluk olarak altın madalyaya layık gördüğü ABD'li yarışmacılar, Fransız jürinin yüksek oylaması sonucu gümüş madalyada kaldı.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) sözcüsüne ise, puanlama sonuçlarına tam güven duyduğunu ve adalete kesinlikle bağlı olduğunu belirtti.