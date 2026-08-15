Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımlayarak süreci netleştirdi. Kılavuzda yer alan takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi.

Bu tarihten itibaren ilk nakil dönemi başladı. Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihlerinde alındı. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta açıklandı.

İkinci nakil dönemi 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar 14 Ağustos'ta duyuruldu. MEB'in açıklamasına göre, merkezi veya yerel yerleştirme sonucunda bir liseye yerleşen öğrenciler için ayrıca bir genel kayıt başvuru tarihi açıklanmamıştır. Çünkü kayıt işlemleri MEB'in elektronik sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Bu nedenle "liseye yerleştim, şimdi ayrıca kayıt başvurusu yapacak mıyım?" sorusunun yanıtı, yerleşen öğrenciler açısından hayırdır. Öğrencinin nakil talebi veya farklı bir özel durumu yoksa ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Yerleştirme sürecinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç henüz tamamlanmadı. MEB'in 2026 takvimine göre bu öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilir.

Komisyonlar, bu başvuruları değerlendirecek ve yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacaktır. Bu tarih, yerleşemeyen öğrenciler için son şans olarak kabul edilmektedir.