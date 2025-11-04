Yılbaşında vergilerden harçlara, cezalardan kamunun ürettiği ürünlere kadar iğneden ipliğe her şeye yüzde 25.49 oranında zam geliyor. İktidar memur ve emeklilerin maaşlarına ise sadece yüzde 13-21 aralığında zam verecek.

Enflasyonda büyük bir sürpriz yaşanmazsa yılın başında milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisine sadece yüzde 13 civarında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine de enflasyon farkı, hakem zammı ve seyyanen zam dahil en fazla yapılacak zam oranı en düşük memurda yüzde 21’i zor bulacak. Yeni yılı yine zamlarla karşılayacak olan dar gelirli vatandaş, maaşlarına yapılacak cüce zam karşısında yine hayal kırıklığı yaşayacak.

İŞÇİ EMEKLİSİNE %13

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında (YDO) yüzde 25.49 arttırılması sürpriz olmayacak. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-ekim enflasyonunu yüzde 28.63 hesapladı. Temmuz-ekim dönemi enflasyonu da yüzde 10.25 oldu. Enflasyon iyimser tahminlerle kasımda yüzde 1.5, aralık ayında yüzde 1 civarında gerçekleşirse yıllık enflasyon yüzde 31.86’ya ulaşacak. Bu durumda ikinci 6 aylık dönemin enflasyonu yüzde 13.02 olacağı için işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin yılbaşı zammı yüzde 13.02’de kalacak. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 7.64 enflasyon farkı alacağı doğacak. Bu fark ve yüzde 11’lik ocak zammı ile oransal zam yüzde 19.47 olacak.

Brüt bin lira, net 800 lira civarında seyyanen zam ile en düşük memurun maaşı 50.503 liradan yüzde 21.05 artarak 61.136 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 23.66 artışla 19.106 liradan 23.626 liraya çıkacak. Memur ve emeklilerin alacağı zam vergi ve ceza zamlarına yine yetişemeyecek.

%5+11’lik zam garanti

Temmuz ayında memur ve emeklilerine yönelik yüzde 5 toplu sözleşme zammı devreye alınmıştı. 4 aylık tüketici fiyat endeksi şimdiden yüzde 10.25’e ulaştığı için dar gelirlilerin yüzde 5 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Enflasyon kasım ve aralık ayında sıfır dahi çıksa işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri yüzde 10.25 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı artı yüzde 11’lik zamla toplamda yüzde 16.55 zam alacak. Brüt bin lira, net 800 lira civarındaki seyyanen zamla birlikte zam oranı yüzde 18 civarına çıkacak.