Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Yılın en çok beklenen çekilişi olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yani bu akşam saat 18.30'da başladı ve 23.30'a kadar sürecek.

SON DÖRT RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son dört rakamı bilenler 5000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 2500 TL, çeyrek bilete 1200 TL ikramiye dağıtılıyor.

7424 1007 3286

SON ÜÇ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son üç rakamı bilenlere 2400 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 1200 TL, çeyrek bilete 600 TL ikramiye dağıtılıyor.

537 386 501 176 419 703 580 913 359 890 375 774 102 430 592 395 267 506 682 023

SON İKİ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son iki rakamı bilenler 1600 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 800 TL, çeyrek bilete 400 TL ikramiye dağıtılıyor.

07 11 12 48 91

ÇEKİLİŞ SATILAN BİLETE İKRAMİYE ÇIKANA KADAR SÜRECEK

Yılbaşı çekilişine özel kurallara göre, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. İkramiye, isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında payına bakılmaksızın eşit şekilde dağıtılacak.

Bu yıl toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL gibi büyük ödüller ile birlikte 800 bin TL’ye kadar teselli ikramiyeleri de dağıtılacak.

Milli Piyango'da çekiliş saat 18.30 başladı ve 23.30'da büyük ikramiye ve amorti çekilişi yapılacak. Her ayrı çekilişin sonuçları çekiliş gerçekleştirildikten sonra sayfamızda olacak.

BİLETLER NE KADAR?

Çekilişe katılmak isteyenler için bilet fiyatları ise şu şekildeydi: Çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL olarak belirlendi.

QR KOD İLE DE SORGULANABİLİYOR

Milli Piyango Online platformu, bu yıl bilet sahiplerine QR Kod (karekod) ile sonuç sorgulama imkanı da sunuyor. Biletin ön yüzünde yer alan QR kod, Milli Piyango Online uygulamasındaki Kontrolör’e okutularak kolayca kontrol edilebiliyor. Uygulama hem AppStore hem de PlayStore’dan indirilebiliyor.

Çekiliş sonrası bilet sahipleri, sadece büyük ikramiye için değil, aynı zamanda amorti ve teselli ikramiyeleri için de sorgulama yapabilecek.

Çekiliş, Milli Piyango TV’nin YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca haberimizden çekiliş sonuçları ile eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Katılımcılar çekiliş sonuçlarını hem canlı yayınla anlık olarak görebilecek hem de sonrasında farklı yöntemlerle biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler.