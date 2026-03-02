Küresel belirsizlikler ve hareket özgürlüğü arayışı, ikinci pasaport talebini rekor seviyelere ulaştırdı. International Living’in yeni raporu, toplam 11 ülkenin sunduğu güncel başvuru şartlarını ve maliyetlerini mercek altına alıyor. Raporda, başvuru süreçlerinin daha sıkı denetlendiği ancak sistemlerin her zamankinden daha şeffaf hale geldiği vurgulanıyor.

İKİNCİ PASAPORT TALEBİNDE PATLAMA YAŞANIYOR

International Living İcra Editörü Jennifer Stevens, ikinci bir pasaportun seyahat ve uzun süreli konaklamalarda stratejik bir esneklik sağladığına dikkat çekiyor. Forbes verilerine göre uzmanlar, yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularının geçtiğimiz yıla oranla üç ila dört kat arttığını belirtiyor. Uzmanlar, "pasaport satın almak" tabirinin hukuken tam olarak doğru olmadığını, sürecin yasal bir vatandaşlık kazanım programı olduğunu hatırlatıyor.

2026 YILININ YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK ROTALARI

Rapora göre, farklı coğrafyalarda vatandaşlık edinme şartları ve maliyetleri şu şekilde sıralanıyor:

KARAYİPLER

Saint Kitts ve Nevis: 250 bin dolar bağış veya 325 bin dolar değerinde, yedi yıl elde tutulacak gayrimenkul yatırımı şartıyla oturum zorunluluğu olmaksızın vatandaşlık sunuyor.

Antigua ve Barbuda: 230 bin dolar bağış ya da 300 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı talep edilirken, ilk beş yılda ülkede beş gün bulunma şartı aranıyor.

Dominika: En ekonomik seçeneklerden biri olarak 200 bin dolarlık katkı payı ile oturum şartı aramadan süreç yönetiyor.

Grenada: 235 bin dolarlık yatırımın yanı sıra, ABD E-2 yatırımcı vizesine erişim imkânıyla öne çıkıyor.

Saint Lucia: 240 bin dolar bağış veya 300 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı ile oturum zorunluluğu bulundurmuyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA ROTASI

Türkiye: 400 bin dolarlık gayrimenkul alımı veya 500 bin dolarlık banka mevduatı/yatırım şartı koşuyor; varlıkların üç yıl süreyle elde tutulması gerekiyor.

Kuzey Makedonya: Henüz AB üyesi olmamasına rağmen, 200 bin eurodan başlayan ve üç yıl elde tutma şartı bulunan yatırım programıyla listede yer buluyor.

ORTA DOĞU, AFRİKA VE ASYA-PASİFİK

Mısır: 100 bin dolar bağış ya da üç yıl vadeli 500 bin dolarlık mevduat ile piyasanın yeni oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Vanuatu: 130 bin dolardan başlayan bedellerle en hızlı vatandaşlık veren ülke olsa da vizesiz seyahat anlaşmaları konusunda uluslararası baskı altında bulunuyor.

Kamboçya: Yaklaşık 245 bin dolarlık bağış veya onaylı yatırım yoluyla vatandaşlık kapılarını açıyor.

Ürdün: 1,4 milyon dolarlık yüksek yatırım şartıyla doğrudan yüksek gelir grubunu hedefliyor.