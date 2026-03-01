Araç sahiplerinin şikayetleri ve teknik arıza verileri üzerinden hazırlanan rapora göre, GMC Acadia "yılın en güvenilmez otomobili" seçildi. Listenin genelinde elektrikli ve hibrit modellerin yoğunluğu dikkat çekerken, mekanik sorunlar ve üretim kalitesindeki yetersizlikler otomobil devlerini sınıfta bıraktı. Özellikle motor ve şanzıman arızaları, yeni nesil araçlarda sürücülerin en büyük kabusu haline geldi.

GMC ACADIA SINIFTA KALDI

Listenin en başında yer alan GMC Acadia, kronikleşen motor ve şanzıman arızaları nedeniyle güvenilirlik testlerinden en düşük puanı aldı. Raporda, aracın yakıt tüketiminin aşırı yüksek olduğu ve genel üretim kalitesinin standartların çok altında kaldığı vurgulandı. Kullanıcı yorumları, bu crossover modelinin ciddi mekanik masraflar çıkardığını ve sürüş performansının beklentileri karşılamadığını doğruladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ARIZA KRİZİ

Güvenilirlik listesinde Rivian R1T, Chevrolet Blazer EV ve Kia’nın elektrikli serisi gibi popüler modellerin yer alması teknoloji tartışmalarını alevlendirdi. Özellikle şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli motor sistemlerindeki yazılımsal ve donanımsal hatalar, yeni nesil araçların "güvenilmezlik" ününü artırdı. 2026 verileri, karmaşık sistemlerin geleneksel mekanik sorunlarla birleştiğinde sürücüler için büyük risk oluşturduğunu ortaya koydu.

2026 YILININ EN GÜVENİLMEZ 10 OTOMOBİLİ

Consumer Reports verilerine göre en sık arıza yapan ve uzak durulması gereken modeller şöyle:

GMC Acadia

Rivian R1T

Chevrolet Blazer EV

Mazda CX-90 (Şarj Edilebilir Hibrit)

Genesis GV60

Mazda CX-90

Kia EV9

Kia EV6

Honda Prologue

Chrysler Pacifica Hybrid