Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yeni haftayla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacak. Tahminlere göre sıcaklıkların bazı bölgelerde 6 dereceye kadar gerilemesi ve soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle dondurucu soğukların büyük bölümde devam etmesi bekleniyor. Mevcut kar örtüsünün bulunduğu bölgelerin yanı sıra, kıyı Ege ve Batı Akdeniz dışındaki birçok ilde kar yağışının yaygınlaşacağı değerlendiriliyor.

Salı günü batı kesimlerde lodosun etkisiyle hava sıcaklıkları kısmen yükselecek ve yağışlar görülecek. Ancak hafta ortasından itibaren Karadeniz üzerinden ilerleyecek Sibirya kaynaklı yeni bir soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülke genelini etkisi altına alacak.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ KAR YAĞABİLİR

İstanbul’da da sıcaklıkların yeni haftada düşmesi ve kentte mevsimin ilk kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Yılın son günü Kocaeli’ye kadar ulaşan kar yağışının, 1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da etkili olarak yer yer beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği öngörülüyor.