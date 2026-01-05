Japonya’nın kuzeydoğusunda yer alan ve kiraz üretimiyle ünlü Yamagata eyaleti, tarım dünyasında eşine az rastlanır bir rekora ev sahipliği yaptı. Yılın ilk tarım ürünleri müzayedelerinde sahneye çıkan premium "Sato Nishiki" kirazları, alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tokyo’daki toptancı pazarında düzenlenen açık artırmada, bir kutu kiraz tam 1,8 milyon yene (yaklaşık 495 bin TL) satılarak tüm zamanların en yüksek rakamlarından birine ulaştı.

TANE FİYATI EL YAKIYOR

Satış rakamları analiz edildiğinde, kutu içerisindeki kirazların her birinin değeri 26 bin yeni (7 bin 100 TL) aşarak rekor kırdı. Benzer bir hareketlilik üretim merkezi olan Tendo kentinde de yaşandı. Buradaki müzayedede, içinde sadece 68 adet kiraz bulunan özel bir kutu 1,55 milyon yene (426 bin TL) el değiştirdi.

Öyle ki, bir kutu kiraz için gözden çıkarılan bu bedelle bugün temiz bir ikinci el araba satın almak mümkün

Bu astronomik fiyatların arkasında ise meyvelerin kalitesinin yanı sıra uygulanan özel yetiştirme teknikleri yatıyor. Normal şartlarda yaz başında olgunlaşan kirazlar için üreticiler, "ultra-forced" (aşırı zorlanmış) adı verilen gelişmiş bir yöntem kullanıyor.

MEVSİMLERİ DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ

Kirazların bu kadar erken ve kusursuz bir şekilde sofralara ulaşması, doğanın taklit edilmesiyle mümkün oluyor. Üreticiler;

-Ağaçları önce özel soğutma sistemleriyle dondurarak yapay bir kış mevsimi oluşturuyor.

-Ardından bu ağaçları sıcak seralara taşıyarak baharın geldiği illüzyonunu yaratıyor.

-Bu sayede hasat takvimi aylar öncesine çekilerek, ürünlerin piyasada en az olduğu dönemde satışa sunulması sağlanıyor.

PRESTİJ VE GELENEK BİR ARADA

Japonya’da mevsimin ilk ürünlerini yüksek fiyatlarla satın almak, hem bir prestij göstergesi hem de bereketli bir yıl dileği olarak kabul ediliyor. "Sato Nishiki" kirazlarının ulaştığı bu rekor bedel, Japon tarım teknolojisinin başarısı ve lüks meyve pazarındaki güçlü talebin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.